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Takı ve süs eşyaları kadınlara terapi oluyor

İHA

Tepebaşı Belediyesi Belde Evleri’nde düzenlenen kağıt sanatı kursuna katılan kadınlar, hem el becerilerini geliştiriyorlar hem de kursa sayesinde sosyalleşiyorlar.
Tepebaşı Belediyesi Belde Evleri’nde kadınlara yönelik düzenlenen kurslar yoğun ilgi ile devam ediyor. Kadınların kağıttan takı ve süs eşyaları ürettikleri kurs, Bahçelievler Belde Evi ve Meslek Edindirme Kurs Merkezi, Hedef Batıkent Belde Evi ve Özdilek Sanat Merkezi’nde yoğun katılım ile sürüyor. 15 kursiyer kadının katıldığı dersler keyifli ve nezih bir ortamda gerçekleşiyor.
"Hanımların ilgisi çok yüksek"
Kurs hakkında bilgiler veren eğitmen Esin Ceviz, “Kağıt sanatı kursumuz 3 farklı merkezimizde devam ediyor ve derslerimiz güzel ve keyifli geçiyor. Takı ağırlıklı olmak üzere mumluklar, duvar süsleri, lokumluklar, minik şekerlikler gibi ürünler tasarlıyoruz. Hanımların ilgisi çok yüksek, keyifle geliyorlar. Burada aynı zamanda bir terapi ortamı var, katılımcı kadınlar kafalarını dağıtıyor, arkadaşlık ilişkileri gelişiyor” dedi.
"Kadınlar evde oturmasın"
Kursiyerlerden Zehra Alper de, “Evde boş oturmaktansa, bir şeyler yapmayı isteyerek Belde Evlerine geliyorum. Burası bize bir terapi gibi geliyor. Yaptığımız ürünlerden güzel şeyler ortaya çıktığında çok hoşumuza gidiyor. El emeklerimizi değerlendirmek çok güzel oluyor. Evde oturan tüm kadınlar, evde oturmasınlar ve kendileri için güzel bir şeyler yapmak için belde evlerine gelsinler. Tepebaşı Belediye Başkanımız Ahmet Ataç’ın özellikle kadınlara sağladığı çok güzel imkanlar var. Sosyal aktiviteler, geziler, özel gün etkinlikleri, eğitimler. Burada olmaktan çok memnunum ve evde oturan tüm kadınlara tavsiye ediyorum” diye konuştu.
“Belde Evi ile panik atağımı yendim”
Bir diğer kursiyer Gülseren Mergen ise panik atak hastalığını belde evlerinde yendiğini belirterek, “İlk defa geçen dönem başladım. Evde boş oturmaktansa denemek istedim. Şimdi müptelası oldum, buradan gidemiyorum. Kağıt sanatı haricinde başka kurslara da yazıldım ve benim için terapi oldu. Belde evi ile panik atağımı yendim ben ve artık ilaç kullanmıyorum. Burada eğitimler ile vakit geçirirken, öğrendiğim işler ile uğraşırken hastalığım geçti çok şükür, gerçekten bir terapi. O kadar güzel vakit geçiriyorum ki burada arkadaşlık çok güzel, ortamımız çok güzel, beni çok mutlu ediyor. Allah Ahmet Ataç Başkanımızdan razı olsun, bizlere bu imkanları verdiği için. Burada çok mutluyuz. Burada edindiğim arkadaşlıklarımız dışarıda da sürüyor. Hafta sonunu zor geçiriyorum, pazartesi olsa da kursa gitsem diye düşünüyorum” sözlerini kullandı.
Diğer yandan Bahçelievler Belde Evi ve Meslek Edindirme Kurs Merkezi’nde 15 kursiyerin katılımı ile devam eden Kağıt Sanatı kursunda ortaya çıkan ürünler, açılan sergi ile beğeniye sunulacak.

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