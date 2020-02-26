Anadolu Üniversitesi SODİGEM İzmir’de panel düzenleyecek

Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM) tarafından İzmir’in Buca ilçesinde, “Farklı Yönleriyle Sosyal Ağlar ve Dijital Oyunlar Paneli” düzenlenecek.

Anadolu Üniversitesi, “Anadolu Üniversitesi Anadolu’nundur” mottosuyla Türkiye’nin her köşesinde faaliyetlerini sürdürüyor. Eskişehir merkezinde ve tüm ilçelerinde lise öğrencilerine yönelik sosyal medya ve dijital güvenlik eğitimlerini sürdüren Anadolu Üniversitesi SODİGEM, Anadolu’yu karış karış gezmeye devam ediyor. Daha önce Tokat ve Safranbolu’da panel gerçekleştiren Anadolu Üniversitesi SODİGEM’in yeni durağı İzmir olacak.

Açılış konuşmasını Rektör Çomaklı yapacak

Açılış konuşmasını Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı’nın gerçekleştireceği panel, İzmir Buca Kaymakamlığı işbirliği ile gerçekleşecek. Panel yöneticiliğini Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve SODİGEM Müdürü Prof. Dr. Levent Eraslan’ın yapacağı panelde, sosyal ağlar ve dijital oyunlar konuları anlatılacak. Panelde; Doç. Dr. Yusuf Levent Şahin “Tehlikeli Dijital Oyunlar” , Doç. Dr. Fuat Güllüpınar “Dijital Mahremiyet ve Etik” , Prof. Dr. Ferhan Odabaşı ise “Dijital Çağda Aile Olmak” konularında konuşacak.

“Farklı Yönleriyle Sosyal Ağlar ve Dijital Oyunlar Paneli” 27 Şubat Perşembe günü Buca Sosyal Güvenlik Kurumu Konferans Salonunda, saat 14.00’te başlayacak.

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