Eskişehir halkı ton balığını sevdi Bu sezon ton balığının kulağına kar suyu kaçtı, vatandaşın ilgisi çok

Ton balığının, geçtiğimiz yılın eylül ayında başlayarak hala devam eden balık sezonunda en çok ilgi gösterilen balıklar arasında olduğu belirtildi.

Genellikle iriliği ile bilinen ton balığı Eskişehir’in balık tezgâhlarını şenlendiriyor. Yapılan araştırmalara göre insan vücudun yağ içeriği sâyesinde Omega 3 yağları kardiyovasküler sistemin ve beynin sağlıklı çalışmasına katkıda bulunan ton balığı vücut omega 3 yağlarını cilt ve saç sağlığı için de kullanılıyor. Omega 3 yağlarının kandaki kötü kolesterol ve trigliserit seviyesini düşürdüğü de kanıtlayan ton balığı, bu yıl bir önceki seneye göre vatandaşlar daha çok talep ettiği ve sadece kendilerinin günde 700800 kiloya kadar satıldığı dile getirildi.



"Günde yaklaşık olarak 700800 kilo arasında ton balığı satıyoruz"

Eskişehir’de uzun yıllardır balıkçılık yapan Muharrem Şahin, bu sezonda Eskişehirlilerin ton balığına olan ilgisi konusunda bilgi verdi. Şahin, “Bu sene ton balığı satışlarımız daha önce başladı. Ancak bu günlerde geçen aylara göre daha çok avlanılıyor. Senede bir defa böyle akın olur. İnsanların ilgisi de çok olur. İnsanlar ton balığın eti lop olduğu için seviyorlar. Vatandaşlar bol ve lezzetli tavası, fırını, ızgarası olur yani her türlü yemeği yapmak için alıyorlar. Ton balığı genellikle çok büyük oluyor. Şu anda elimde olanlar birazcık ufak olduğu için tanesi 5 ile 8 kilo arasında oluyor. Bu daha da artabilir. 500 kilo ile 1 ton arasında olanlar da var. Bu yıl bize gelen en büyük ton balığı yaklaşık olarak 840 kiloydu. Büyük olanları parçalayarak satılıyoruz. Günde yaklaşık olarak 700800 kilo arasında ton balığı satıyoruz. Vallahi alan bir daha alıyor. Balık sezonu bittikten sonra da tüketmesi için deposuna koyuyor. Eskişehirliler bu balığa çok yoğun ilgi gösteriyor. Anlar vatandaşlar bunu birçok şeklide tüketebilir. Bunun tavası olur, sotesi olur. Çok güzel domatesli, biberli, sarımsaklı sotesini yapabilirsin. Dediğim gibi sadece bir dükkânda günde 700800 kilo arasında satıyoruz. Şimdi Eskişehir’deki bütün dükkânları düşünün” diye konuştu.

Ton balığın fiyatı konusunu de dile getiren Şahin, fiyatın boyutuna göre değişmediğini ve standart olarak kilosunu 20 ile 25 lira arasında sattıklarını dile getirdi.

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