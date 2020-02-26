Yan flüt kursuna gençlerden yoğun ilgi

Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri 2020 Bahar Dönemi Kursları, gençlerin yoğun ilgisi ile sürüyor. Yan flüt kursuna katılan öğrenciler de sanatsal yönlerini Gençlik Merkezleri’nde geliştiriyor.

Tepebaşı Belediyesi, her yıl on binlerce kişinin faydalandığı ve 3 noktada hizmet veren Gençlik Merkezleri ile gençlerin gelişimine destek olmayı ve geleceklerine katkı sağlamayı sürdürüyor. Gençlik Merkezleri tarafından gerçekleştirilen 2020 Bahar Dönemi Kurslarıda bin 470 gencin katıldığı farklı branşlardaki 52 kurs ile başladı. 19 Mayıs Gençlik Merkezi’nde ücretsiz olarak düzenlenen yan flüt kursuna katılan 16 genç de Gençlik Merkezleri’nde eğitim almanın ayrıcalığını yaşıyor. Eğitmen Esra Karan ile yan flüt eğitimine başlayan öğrenciler, geride kalan 2 derste temel müzik ve nota eğitimini tamamladı. Teorinin yanı sıra pratik de yapan öğrenciler, kurs sonunda yan flüt çalmayı öğrenmiş olacak.

“Tüm gençlere tavsiye ediyorum”

Gençlik Merkezleri’nde yan flüt kursuna katılan Damla Karakaya, “Gençlik merkezlerine 2 yıldır geliyorum. Eğitimler gayet verimli geçiyor, ikinci kez yan flüt kursuna katılıyorum ve sıfırdan öğrendim. Burada eğitimlerin yanı sıra sosyalleşmiş de oluyoruz. Güzel bir ortam var ve kişisel gelişim açısından önemli bir fırsat. Tüm gençlere tavsiye ediyorum” diye konuştu.

Ece Kazanç isimli bir diğer kursiyer ise “Burada ortam çok güzel. Eskişehir’e de yeni geldiğim için sosyalleşmek adına bu ücretsiz kursları çok yararlı buluyorum. Kente alışmam ve kendimi ifade edebilmem için çok iyi oldu. Zaten Güzel Sanatlar öğrencisiyim ve müzikle de ilgiliyim. Yan flüt öğrenmeye devam edeceğim” sözlerini kullandı.

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