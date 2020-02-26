Eskişehir Sağlık Sen’den Corana virüsü iddialarına cevap Şube Başkanı Hüseyin Köksal; “Şarhöyük Aile Sağlığı Merkezinin kapatıldığı iddiaları doğru değildir” “Doğru olmayan haberler bazı gruplarca kasıtlı çıkarılmaktadır”

Sağlık Sen Eskişehir Şube Başkanı Hüseyin Köksal, Şarhöyük Aile Sağlığı Merkezi’nde (ASM) Corona virüsi iddiaları hakkında açıklamalarda bulundu.

Köksal, Corona virüsi sebebi ile Şarhöyük Aile Sağlığı Merkezinin kapatıldığı yönünde basında yer alan haberlerin doğru olmadığını belirtti. Şube Başkanı Hüseyin Köksal, “Şarhöyük ASM’de aile hekimine kayıtlı İranlı bir aileye geçen hafta İran'dan bir ziyaretçe gelmiş. Bu durumu öğrenen aile hekimi kişiyi kontrol için ASM'ye davet etmiştir. Kişi ASM'ye gelmeyince halk sağlığı ekipleri kişiyi evinde ziyaret etmiştir. ASM kapatıldı söylemi gerçeği yansıtmamaktadır. Fedakâr sağlık çalışanları görevlerinin başındadır. Corona virüs hakkında ilimizde İl Sağlık Müdürlüğümüz tüm önlemleri almış bulunmaktadır. İlimizde bugüne kadar corona virüsü görülmemiştir. Bu haberler bazı gruplarca kasıtlı çıkarılmaktadır. Başta çalışanlarımızın ve halkımızın sağlığın için çalışıyoruz. Herkesi sağduyuya davet ediyorum" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.