Anadolu Üniversitesi virüs salgınları kaynaklı hastalıklara karşı hazırlık ve faaliyet planı hazırladı

Ülkemizde ve dünyada açık ve uzaktan eğitimin öncü kuruluşlarından biri olan Anadolu Üniversitesi son günlerde dünya gündeminde yer alan virüs salgınları kaynaklı hastalıklara karşı gerekli önlemleri hızla alarak hazırlık ve faaliyet planı hazırladı.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı yaptığı açıklamada; “Çin’de ortaya çıkan farklılaşmış virüs türü “Korona” nedeniyle son günlerde dünya gündemini işgal eden salgın hastalık tehdidine karşı Türkiye Cumhuriyeti Devleti özellikle Sağlık Bakanlığı ve Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü kanalıyla dünyada etkisi artan korona virüse karşı önemli bir seferberlik başlattı. Bu doğrultuda iller başta olmak üzere kamu kurumları faaliyet planlarını oluşturmaya başladılar. Bu kapsamda üniversitemiz tarafından hazırlanan tedbirler ve yapılacakları içeren faaliyet planı çerçevesinde tüm organlarımızla salgın durumlarına karşı hazırlıklarımızı tamamlamış bulunuyoruz.” dedi.

Topyekun hazırlık süreciyle salgın durumuna karşı güçlü bir yapı

“Anadolu Üniversitesi Pandemik İnfulenza Hazırlık ve Faaliyet Planı” kapsamında, gerekli tüm personele eğitimler verildi ve tatbikatlar gerçekleştirildi. Müdahale ve karantina odalarının oluşturulmasıyla hızlı bir şekilde salgın durumlarına karşı güçlü bir yapı oluşturulduğu vurgulandı. Birden çok ülkede ve kıtada, geniş bir alanda yayılıp etkisini gösteren salgın hastalıklara verilen genel bir isim olan “Pandemi” ile İnfulenza virüslerinin yol açtığı burun, boğaz, akciğerler gibi üst ve alt solunum yollarını etkileyen solunum yolu hastalığı “İnfulenza” ifadesinin birleşiminden oluşan Pandemik İnfluenza ifadesi, mikroorganizmaların genetik değişiklik ve mutasyona uğramalarıyla salgın şeklinde insan sağlığını tehdit eden ve ölümlere sebebiyet verebilen solunum yolu hastalıklarını ifade ediyor.



Kampüs içindeki risk grupları belirlendi

Pandemik İnfulenza Hazırlık ve Faaliyet Planı çerçevesinde öncelikle mevcut durum ve kampüs içinde risk gruplarını belirleme çalışması yapıldı. Pandemik İnfluenza hastalığının hedef grubu olan genç ve sağlıklı bireyler Anadolu Üniversitesi nüfusunun yüzde 76’sını oluşturduğu için salgının söz konusu olabileceği konferanstiyatrotoplantısinema salonları, yemekhaneler, eğitim amfileri ve sınıflar, atölyeler gibi insanların yakın temasta bulunabileceği tüm alanlar değerlendirme kapsamına dahil edildi. Ayrıca Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü içinde hizmet veren ve 015 yaş arası çocukların eğitim gördüğü İşitme Engelli Çocuklar Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi (İÇEM) ile Kreş ve Gündüz Bakımevi için çalışmalar yapıldı.

Pandemik İnfluenza durumuna karşın; öncesi, salgın anı ve sonrasında yapılacakların belirlendiği ve gerekli görevlendirmelerin tanımlandığı hazırlık ve faaliyet planına göre Anadolu Üniversitesi bünyesinde yer alan Mediko Sosyal Merkezi, yemekhaneler, teknik destek birimleri, sosyal tesisler gibi birimlerde iş ve görevlerin aksamaması için olası bir salgın durumunda çalışma planlaması gerçekleştirildi.



İlk müdahale için gerekli olan tesisler oluşturuldu

Kampüs içinde hizmet veren Anadolu Üniversitesi Mediko Sosyal Merkezi bünyesinde oluşturulan müdahale odası ve karantina bölümleriyle olası bir orta şiddetli salgın durumunda sağlık bakanlığı yetkililerinin müdahalesine kadar yapılması gerekenler için hazırlıklar planlandı ve gerekli teçhizat alım süreci başlatıldı.

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