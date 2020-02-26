Başkan Ataç’tan Regaip Kandili mesajı

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Regaip Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.



Başkan Ataç’ın mesajı şu şekilde:

"Dostluk, kardeşlik, dayanışma, paylaşma, birlik ve beraberlik duygularımızın daha da yoğun yaşandığı, üç ayların ve Regaip Kandili'nin tüm Müslüman alemi ile birlikte Eskişehir’imize hayırlı olmasını diliyorum. Bu duygular ile tüm hemşehrilerimin kandilini kutluyor; ülkemize, İslam dünyasına ve tüm insanlığa esenlikler, barış ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.