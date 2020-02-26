Nişanlısını öldüren Zehra, 'bıçak güzeliyim' paylaşımı yapmış

ESKİŞEHİR,(DHA)ESKİŞEHİR´de nişanlısı Emrah Öztürk´ü (28) gittikleri kent ormanında boğazını kesip, 8 bıçak darbesiyle öldürmek suçlamasıyla tutuklanan Zehra Aras´ın (22) sosyal medya hesabından, Kafkas düğününde elinde bıçaklı görüntüleri paylaştığı ve altına da `Ben bıçak güzeliyim´ diye yazdığı ortaya çıktı. Sayfadaki paylaşımlara çok sayıda yorum yapılırken, Aras´ın nişanlısını öldürmesine tepki yağdı.
Kars´ta oturan Zehra Aras, 7 ay önce nişanlandığı fabrika işçisi Emrah Öztürk´ü gittikleri kent ormanında boğazını kesip, 8 kez bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından yakalanarak gözaltına alınan Zehra Aras, çıkarıldığı mahkemece `kasten öldürme´ suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu. Zehra Aras´ın sosyal medyadaki sayfasında bir Kafkas düğününde çekilmiş, elinde bıçaklı görüntüleri ortaya çıktı. Geçen hafta paylaşıldığı görülen videoda Kafkas düğünü sırasında eline bıçak verilen Aras´ın yanındakilerle birlikte yere uzanan dansçının üzerine tahtaya bıçak attığı görülüyor. Zehra Aras´ın `Bıçak güzeli ben´ diyerek paylaştığı video, cinayetin ardından tepki topladı. Facebook sayfasındaki videonun altına özellikle Emrah Öztürk´ü tanıyanlar çok sayıda tepki yorumunda bulundu.
CİNAYETİ SOĞUKKANLILIKLA ANLATTI
Nişanlısı Emrah Öztürk´ün boğazını kesip, 8 kez bıçaklayan ve Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince otogardan Antalya´ya kaçmaya çalışırken yakalanan Zehra Aras´ın teslim edildiği Jandarma Komutanlığı´nda, savcılık ve çıkarıldığı mahkeme de ifade verirken olayları soğukkanlı bir şekilde anlattığı öğrenildi. Zehra Aras, adliye çıkışı gazetecilerin `Nişanlını neden öldürdün?´ sorusuna ise `Anlatılanların hepsi yalan, bir nedeni var" diye cevap vermişti.DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-
2020-02-26 16:23:12
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