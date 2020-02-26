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Nişanlısını öldüren genç kadın: "Ben bıçak güzeliyim" Sosyal medyada 'bıçak güzeliyim' diyerek video ...

İHA

Eskişehir'de nişanlısını gittikleri ormanda 8 yerinden bıçaklayarak boğazını kesen Zehra Aras (22), sosyal medya sayfasında bir düğünde elinde bıçaklı görüntüleri paylaşarak 'ben bıçak güzeliyim' yazması kan doldurdu..

Nişanlısını öldüren genç kadın: "Ben bıçak güzeliyim" Sosyal medyada 'bıçak güzeliyim' diyerek video paylaşmış

Eskişehir'de nişanlısını gittikleri ormanda 8 yerinden bıçaklayarak boğazını kesen Zehra Aras (22), sosyal medya sayfasında bir düğünde elinde bıçaklı görüntüleri paylaşarak ‘ben bıçak güzeliyim’ yazması kan doldurdu..
Eskişehir'de 7 ay önce nişanlandığı ve bir fabrikada işçi olarak çalışan Emrah Öztürk'ü (28) 8 kere bıçaklayıp boğazını keserek öldüren Zehra Aras, Antalya otobüsüne binmek üzereyken jandarma ve polis ekiplerinin ortak operasyonu ile yakalandı. Adliyeye sevk edilen Zehra Aras, burada suçunu itiraf etti. 'Kasten öldürme' suçundan cezaevine gönderilen Aras'ın, geçmişte sosyal medya üstünden paylaştığı video ise büyük tepki çekti.

'Ben bıçak güzeliyim' diye paylaşım yapmış
Kasten öldürme suçundan çıkarıldığı mahkemece cezaevine gönderilen Zehra Aras'ın, bir sosyal medya sitesinden yapmış olduğu paylaşım ise kan dondurdu. Bir mekânda, kişinin üstüne konulan tahtaya bıçak fırlatılıp kayıt altına alınan ve bunları sosyal medyada paylaşan Zehra Aras, büyük tepki çekti. Videonun üzerine yazmış olduğu 'ben bıçak güzeliyim' kelimeleri de dikkatlerden kaçmadı. Yaşanan acı olayın ardından videonun altına ise birçok kişi tarafından yorum yapılırken, nişanlısını öldürmesi konusunda tepki yağdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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