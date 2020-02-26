Nişanlısını öldüren Zehra, 'bıçak güzeliyim' paylaşımı yapmış (2)

GÜVENLİK KAMERASI ORTAYA ÇIKTI
Eskişehir´de nişanlısı Emrah Öztürk´ü (28) gittikleri kent ormanında boğazını kesip, 8 bıçak darbesiyle öldürmek suçlamasıyla tutuklanan Zehra Aras´ın (22) olay öncesi ve sonrası güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Bir işyerinin güvenlik kamerasındaki görüntülerde Zehra Aras, nişanlısı Emrah Öztürk ile birlikte Eskişehir-Seyitgazi yolu üzerinden karşıya geçiyor ve tellerin arasından kent ormanına giriyor. Bir süre sonra ise Zehra Aras´ın ormandan tek başına çıkarak yolun karşısına geçerek oradan yaya olarak uzaklaştığı görülüyor.
ÖZTÜRK´ÜN SON GÖRÜNTÜSÜ
Emrah Öztürk´ün öldürülmeden önceki son görüntüsü olan güvenlik kamerası kayıtları aynı zamanda cinayetin delili olarak savcılık dosyasına girdi. Ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Emrah Öztürk´ün ormanda ölü bulunduğu sıralarda, katil zanlısı nişanlısı Zehra Aras ise otogardan Antalya´ya kaçmaya çalıştığı sırada yakalanmıştı.DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-
2020-02-26 17:41:51
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