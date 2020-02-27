Eskişehir'de uyuşturucu şüphelisi 5 şahıs yakalandı

Eskişehir'de, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda 5 şüpheli yakalandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kentte 'Uyuşturucu Madde Ticareti' yapan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar devam ediyor. Edinilen bilgiye göre; son olarak yapılan gerçekleştirilen planlı çalışmalarda 5 şüpheli şahıs yakalandı. Polis ekiplerince yapılan aramalarda ise; 12,46 gram plaka esrar, 1,37 gram esrar ve 1 adet öğütücü aparat ele geçirildi.
Ayrıca yakalanan 4 şüpheliye Uyuşturucu Madde Bulundurmak veya Kullanmak suçundan işlem yapılırken, 1 şüpheli şahsa da Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan işlem başlatılarak gözaltına alındı.
Öte yandan gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri akabinde adliyeye sevk edildi.
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