Uyuşturucu şüphelisi tutuklandı

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Eskişehir’de, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 1 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre; İl Emniyet Müdürlüğü Narkotim tarafından gerçekleştirilen planlı çalışmalarda 5 şüpheli şahıs yakalanmış, gerçekleştirilen aramalarda, 12,46 gram plaka esrar, 1,37 gram esrar ve 1 adet öğütücü aparat ele geçirilmişti.

Ekipler tarafından, yakalanan 4 şüpheliye Uyuşturucu Madde Bulundurmak veya Kullanmak suçundan işlem yapılırken, 1 şüpheli şahsa da Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan işlem başlatılarak gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan şüpheli U.B., emniyetteki işlemlerinin akabinde sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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