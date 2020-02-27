TİSK Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı’ndan ESOGÜ Hastanesi’ne önemli bağış

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne bir adet üst düzey hibrit sistem son teknoloji Zeiss Tivato 700 Ameliyat Mikroskobu bağışında bulundu.

Dünyada yeni kullanılmaya başlanan ve Türkiye’de ilk olarak ESOGÜ’ye kazandırılan mikroskobun bağışı ile ilgili protokol imza töreni ESOGÜ Hastanesi Başhekimlik Toplantı Salonu’nda gerçekleşti. Törene ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Arslantaş ve Prof. Dr. Rifat Edizkan, ESOGÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Muhammed Evvah Karakılıç, Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge, TİSK Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı Yönetim Kurulu Üyeleri Av. Başar Ay ve Prof. Dr. Türker Özkan ile yöneticiler katıldı.

Törende konuşan ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, bağıştan dolayı Av. Başar Ay’ın şahsında tüm Vakıf Yönetim Kurulu üyelerine teşekkür ederek cihazın hayırlı olmasını diledi. TİSK Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Av. Başar Ay ise vakıf olarak böyle hayırlı bir işe vesile olmaktan dolayı mutluluk duyduklarını belirtirken, bundan sonra da işbirliği ve desteğe hazır olduklarını dile getirdi.

ESOGÜ Hastanesi’ne kazandırılan mikroskop, tamamen yenilikçi bir akımla pek çok teknolojik özelliği bir arada barındırıyor. Entegre kamera sistemleri, monitör sistemi ve kayıt sisteminin yanı sıra otomatik balanslama ve otomatik fokuslama yapabilen akıllı bir cihaz olan mikroskop, kendi arızasını kendisi teşhis ederek kullanıcıya kullanım pratikliği de sağlıyor. Kullanıcı dostu olan mikroskobun Türkçe menüsünün bulunması da büyük avantaj oluşturuyor. Tüm ameliyathane personeli tarafından rahatlıkla kullanılabilecek olan üst düzey hibrit sistem son teknoloji ameliyat mikroskobu, aynı zamanda uzaktan erişim opsiyonu ile servis desteği sağlıyor ve interaktif olarak kamera ve veri akışına da imkân tanıyor.

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