Odunpazarı Belediyesi kandil simidi dağıttı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Odunpazarı Belediyesi kandil simidi dağıttı

İHA

Odunpazarı Belediyesi, Regaip Kandili nedeniyle 2 farklı noktada vatandaşlara kandil simidi dağıttı.

Odunpazarı Belediyesi kandil simidi dağıttı

Odunpazarı Belediyesi, Regaip Kandili nedeniyle 2 farklı noktada vatandaşlara kandil simidi dağıttı.
Odunpazarı Belediyesi Reşadiye ve Çarşı Camii önünde kandil simidi dağıtarak, vatandaşların Regaip Kandili’ni kutladı. Kandil simdi dağıtımına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Odunpazarı Belediyesi’nin kandil simidi etkinliğini gelenek haline getirdiğini belirten vatandaşlar, uygulamadan memnun olduklarını söyledi. Vatandaşlar, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’a teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Rektör Çomaklı, mezun olduğu üniversitede düzenlenen panelin oturum başkanlığını yaptı
YEREL HABERLER Rektör Çomaklı, mezun olduğu üniversitede düzenlenen ...
Çakırözer’den başkan Bozkurt’a ziyaret
YEREL HABERLER Çakırözer’den başkan Bozkurt’a ziyaret
ESOGÜ Tıp Fakültesi'nde Dış Paydaşlar toplantısı düzenlendi
YEREL HABERLER ESOGÜ Tıp Fakültesi'nde Dış Paydaşlar toplantısı ...
Dil öğrenimi anne karnında başlıyor
YEREL HABERLER Dil öğrenimi anne karnında başlıyor
Eskişehirspor’da borç her geçen gün artıyor Kulüp Başkanı Mustafa Akgören; “Her gün faizler işliyor, borcumuz her geçen gün artıyor” “Eskişehirspor'un kurtuluşu için bir kampanya düzenleniyoruz, FIFA'da bekleyen borçları kapatabiliriz”
YEREL HABERLER Eskişehirspor’da borç her geçen gün artıyor Kulüp ...
Eskişehir'de toplu taşıma araçlarında temizlik
YEREL HABERLER Eskişehir'de toplu taşıma araçlarında temizlik
TİSK Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı’ndan ESOGÜ Hastanesi’ne önemli bağış
YEREL HABERLER TİSK Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı’ndan ESOGÜ ...
Tepebaşı Belediyesi personeline obezite eğitimi
YEREL HABERLER Tepebaşı Belediyesi personeline obezite eğitimi
Uyuşturucu şüphelisi tutuklandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu şüphelisi tutuklandı
Arslan ve Özdemir'in adları Eskişehir’de yaşayacak
YEREL HABERLER Arslan ve Özdemir'in adları Eskişehir’de yaşayacak
Odunpazarı Belediye Tiyatrosu Zamazingo ile Bilecik’te
YEREL HABERLER Odunpazarı Belediye Tiyatrosu Zamazingo ile ...
Eskişehir LÖSEV ‘İyilikler Çarşısı’ açmaya hazırlanıyor
YEREL HABERLER Eskişehir LÖSEV ‘İyilikler Çarşısı’ açmaya ...
Anadolu Üniversitesi Hocalı Soykırımı anma etkinliği düzenledi
YEREL HABERLER Anadolu Üniversitesi Hocalı Soykırımı anma etkinliği ...
(Görüntülü) Eskişehir'de kaçak içki operasyonu
YEREL HABERLER (Görüntülü) Eskişehir'de kaçak içki operasyonu
Eskişehir'de Erasmus + KA1 projesi gerçekleşiyor Göçmen ve mültecilerin yaşadıkları sorunlara dikkat çekiliyor Tepebaşı Kaymakamı Dr. Erdinç Yılmaz, projeye katılan gençlerle buluştu
YEREL HABERLER Eskişehir'de Erasmus + KA1 projesi ...
Gazlı içecekler erken ergenliğe yol açabiliyor Çocuk Sağlığı Uzmanı Mehmet Özgür Özdemir; "Gazlı içecek de bir bağımlılık olabilir" “Çocukların doğal ürünlerin tüketmesinde yarar var”
YEREL HABERLER Gazlı içecekler erken ergenliğe yol açabiliyor Çocuk ...
Eskişehir emniyetinden kaçak ve sahte içki operasyonu
YEREL HABERLER Eskişehir emniyetinden kaçak ve sahte içki operasyonu
Eskişehir´de sahte içki operasyonu: 9 gözaltı
YEREL HABERLER Eskişehir´de sahte içki operasyonu: 9 gözaltı
31’inci Vergi Haftası Spor Turnuvası ödülleri sahiplerini buldu
YEREL HABERLER 31’inci Vergi Haftası Spor Turnuvası ödülleri ...
Kaymakamlardan Başkan Bozkurt’a ziyaret
YEREL HABERLER Kaymakamlardan Başkan Bozkurt’a ziyaret
Eskişehir'de uyuşturucu şüphelisi 5 şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Eskişehir'de uyuşturucu şüphelisi 5 şahıs yakalandı
(Özel) ‘Kemansaz’ adlı buluşuyla satış rekorları kırmayı hedefliyor Keman ve sazı tek bir enstrümanda bir araya getirdi Yeni bulduğu müzik aletine patent için Kültür Bakanlığı’ndan destek bekliyor Kemansaz'ın mucidi Tahsin Özer; "Türkiye’ye marka olacak"
YEREL HABERLER (Özel) ‘Kemansaz’ adlı buluşuyla satış rekorları ...
Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü korona virüsü iddialarını yalanladı “Sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin Koca, Eskişehir’deki vaka ile ilgili olarak herhangi bir klinik bulgu olmadığını belirtti”
YEREL HABERLER Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü korona virüsü ...
Emrah Öztürk cinayetinde güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı
YEREL HABERLER Emrah Öztürk cinayetinde güvenlik kamerası ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X