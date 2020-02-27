Çakırözer’den başkan Bozkurt’a ziyaret

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CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, İnönü Belediye başkanı Kadir Bozkurt’u ziyaret etti.

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, CHP İnönü ilçe Başkanı Hüseyin Demirci ile birlikte İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt’a nezaket ziyaretinde bulundu. İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt nazik ziyaretlerinden dolayı Çakırözer ve Demirci’ye teşekkür etti.

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