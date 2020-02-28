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Eşini 15 yerinden bıçaklayan sanık ağır ceza mahkemesinde yargılanacak 15 yerinden bıçaklanan Öznur Sazlar: “Umarım bundan sonra adalet herkese tecelli eder” Öznur Sazlar’ın Avukatı Hacer Gök: “Dosyamız artık ağır ceza mahkemesinde öldürmeye teşebbüsten görülecek”

İHA

Eskişehir’de boşanmak üzere olduğu eşini 15 yerinden bıçaklaması sonucu ‘kasten yaralama’ suçundan hakkında dava açılan sanık Harun Sazlar’ın davası, ‘kasten öldürme’ suçundan ağır ceza mahkemesinde görülecek.
Eskişehir 7. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, sanık Harun Sazlar İstanbul Bakırköy Ceza Evinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile, müşteki Öznur Sazlar ve avukatlar ise bizzat katıldı. Görülen davada son savunmalar yapılırken, mahkeme başkanı gelen adli tıp raporu sonucunda yaralanmaların hayati bölgelerde olması gerekçesiyle, davanın ‘kasten öldürme’ suçundan bir üst mahkemeye taşınması kararını verdi. İddianamenin hazırlanmasının ardından Öznur Sazlar'ı 15 yerinden bıçaklayan Harun Sazlar, ağır ceza mahkemesinde yargılanacak.

“Dosyamız artık ağır ceza mahkemesinde öldürmeye teşebbüsten görülecek”
Duruşmanın ardından adliye önünde basın açıklaması yapıldı. Yapılan açıklamada konuşan Öznur Sazlar’ın avukatı Hacer Gök, “Arkadaşlarımızın yüzleri gülüyor. ATK raporu bekleniyordu. ATK raporu da, müvekkilde oluşan yaraların hayati tehlike oluşturduğunu beyan etti. Mahkemede çok güzel bir karar vererek dosyayı ağır cezaya gönderdi. Dosyamız artık ağır ceza mahkemesinde öldürmeye teşebbüsten görülecek” ifadelerini kullandı.

“Umarım bundan sonra adalet herkese tecelli eder”
Avukat Hacer Gök’ün ardından konuşan Öznur Sazlar, "Şu anda ne diyeceğimi bilemiyorum gerçekten. İstediğimiz sonuca ulaştık nihayet. Türkiye’de güzel şeyler de oluyormuş. Umarım bundan sonra adalet herkese tecelli eder. Ağır cezaya alınınca tabii ki biraz daha rahatladık. Tutukluluk hali daha uzun sürebileceği için şüphelerimiz biraz daha azaldı” dedi.

“Tüm kadınlar ve erkekleri bu mücadeleye katkı sunmaya davet ediyorum”
Cumhuriyet Halk Partisi Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü de davaya katıldı. Kadın mücadelesinin yanında olduklarını belirten Milletvekili Süllü, “Her zaman ülkemizde kadınlara yönelik sadece sözde kalan korumacılık söylemleriyle değil, gereğini yapması için elimizden gelenleri yapmaya devam edeceğiz. Tüm kadınlar ve erkekleri aynı şekilde bu mücadeleye katkı sunmaya davet ediyorum” şeklinde konuştu.

Olay
Olay geçtiğimiz yıl 31 Temmuz’da Öznur Sazlar’ın ikametinde yaşandı. Öznur Sazlar, çocuğunu görmek için evine gelen boşanmak üzere olduğu eşi Harun Sazlar tarafından 15 yerinden bıçaklandı. Olay sonrasında 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan kadın şikayetçi oldu. İlk duruşmasında tutuksuz olarak yargılanan Harun Sazlar, yapılan başvuru ve şikayetlerin ardından tutuklandı.

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