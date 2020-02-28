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Eskişehir´de eşini 15 kez bıçaklayan sanığın mahkemesi Ağır Ceza´ya sevk edildi

DHA


Ali Naki ERDOĞANCaner AKSU, (DHA)ESKİŞEHİR'de, boşanma aşamasındaki eşi Öznur Sazlar'ı (46), 15 yerinden bıçaklayarak yaralayan Harun Sazlar'ın yargılanmasına devam edildi. 7´nci Asliye Ceza Mahkemesi gelen Adli Tıp Kurumu raporunda sanık Harun Sazlar´ın eşini hayati tehlikesi olacak şekilde yaralandığının tespit edilmesi üzerine görevsizlik kararı vererek dosyayı Ağır Ceza Mahkemesi´ne sevk etti. Yeniden iddianame düzenlenecek olan Harun Sazlar hakkında `kasten öldürmeye teşebbüs´ suçlamasıyla dava açılacak. Mahkeme çıkışında konuşan Öznur Sazlar ise karardan dolayı çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Ben tahliye olmasından endişe ediyordum" dedi.
Eskişehir'de geçen yıl temmuz ayında, 1 çocuk annesi Öznur Sazlar, boşanma aşamasındaki eşi Harun Sazlar tarafından 15 yerinden bıçaklanarak yaralandı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak, gözaltına alınan Harun Sazlar, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Sazlar hakkında 7'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'kasten yaralama' suçundan dava açıldı. Geçen 3 Eylül'de görülen davanın ilk duruşmasında, sanık Harun Sazlar haftada 2 gün kolluk birimlerine imza vermesi şartıyla adli kontrolle serbest bırakıldı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı karara itiraz etti. Üst mahkeme olan Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen itirazın ardından Harun Sazlar hakkında yeniden 'tutuklama kararı' çıkarıldı. İstanbul'da yakalanan Harun Sazlar, tutuklanarak Metris Cezaevi'ne konuldu. Davanın 7'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen 7'inci duruşmasına tutuklu sanık Harun Sazlar, İstanbul Metris Cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Boşanma aşamasındaki eşi Öznur Sazlar, CHP Eskişehir milletvekili Jale Nur Süllü, Eskişehir Barosu Kadın Hakları Komisyonu üyesi avukatları ile taraf avukatları da duruşmada hazır bulundu.
`15 BIÇAKTAN BİRİ ÖLÜMCÜL´
Eskişehir 7´nci Asliye Ceza Mahkeme hakimi, Adli Tıp Kurumu 2´nci İhtisas Dairesi´nce hazırlanan raporun geldiğini ve raporda 15 bıçak darbesinden çene altındaki yaralanmanın `ölümcül´ olduğunun tespit edildiğini ifade etti. Tutuklu sanık Harun Sazlar, Adli Tıp Kurumu raporunu kabul etmediğini belirterek, "Sabit izlerden bahsedilmektedir. Eşimin çocuğundan kalma dişindeki iltihap sebebiyle çenesinde bir iz vardır. Bu izin esas alınıp alınmadığını bilmiyorum. Benim öldürmeye teşebbüs kastım yoktur. Ben olay esnasında bıçağın eşime çok yaklaştırdığımı düşünerek, bıçağı geri de çekmiştim. Olay bir anda gelişti, olay günü eşim beni çocuğumdan uzak tutar davranışlar sergiledi. Sürekli beni mutfakta tutmaya çalışıyordu. Eşim bana tuzak kurdu, çocuğa ilaç içirip beni polise şikayet edecekti. O sırada mutfağın yanındaydım, kendimden geçmişim. Elimdeki bıçak toplu iğne gibi bir şeydi. Eşime acı verecek bir davranışta bulunmak istemedim. Öldürme kastım yoktur" dedi.
MAHKEME GÖREVSİZLİK KARARI VERDİ
Eskişehir 7´nci Asliye Ceza Mahkemesi, gelen Adli Tıp Kurumu raporundaki `ölümcül yara´ tespitinin ardından görevsizlik kararı vererek, dosyayı Ağır Ceza Mahkemesi´ne sevk etti. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı´nca `kasten öldürmeye teşebbüs´ suçlamasıyla yeniden iddianame düzenlenecek olan sanık Harun Sazlar hakkında Ağır Ceza Mahkemesi´ne dava açılacak.
Adliye çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulunan Öznur Sazlar, en başından beri davanın Ağır Ceza Mahkemesi´nde görülmesi gerektiğini savunduklarını ifade ederek, "Sonunda istediğimiz sonuca ulaştık. Nihayet Türkiye´de güze şeylerde oluyormuş. Umarım bundan sonra adalet herkese tecelli eder. Tabi ki Ağır Ceza Mahkemesi´nde yargılanacak olmasından dolayı rahatladık. Çünkü ben tahliye olmasından endişe ediyordum" dedi.
Öznur Sazlar´ın avukatı Hacer Gök de kararın sevindirici olduğunu belirterek şunları söyledi:
"Davada Adli Tıp Kurumu raporu bekleniyordu. Raporda Öznur Sazlar da oluşan yaraların hayati tehlike oluşturduğunu beyan etti. Mahkemede çok güzel bir karar vererek, dosyayı Ağır Ceza Mahkemesi´ne gönderdi. Bundan sonra davamız Ağır Ceza´da görülecek, öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla. Asliye Ceza mahkemelerinde tutukluluk hali en fazla 1 yıl olabiliyor. Ağır Ceza Mahkemeleri´nde bu 2 yıla kadar sürdürülebiliyor. Öznur Sazlar boşanma aşamasında olduğu eşinin tahliye edilmesinden çok korkuyordu. Dolayısıyla Ağır Ceza Mahkemesi´ne geçmesi demek, bizim bu şüphelerimizi izale etmiş oldu. İnfaz rejimleri de farklı olduğu için Ağır Ceza Mahkemesi´nde görülmesi her zaman için daha iyidir"
KADINLAR YALNIZ BIRAKMADI
Davaya katılan Eskişehir Barosu Kadın Hakları Komisyonu üyeleri ve adliyeye gelen kadınlar, `kadın cinayetlerini durduracağız, asla yalnız yürümeyeceksin, hiçbir şiddet karanlıkta kalmayacak´ dövizleriyle Öznur Sazlar´a destek verdi.DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Ali Naki ERDOĞAN-Caner AKSU
2020-02-28 13:15:55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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