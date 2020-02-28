ESO Başkanı Kesikbaş'tan İdlib şehitleri için başsağlığı mesajı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

ESO Başkanı Kesikbaş'tan İdlib şehitleri için başsağlığı mesajı

İHA

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş, İdlib'de rejim güçlerince Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına yapılan hava saldırısında şehit düşen askerler için başsağlığı diledi.

ESO Başkanı Kesikbaş'tan İdlib şehitleri için başsağlığı mesajı

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş, İdlib’de rejim güçlerince Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına yapılan hava saldırısında şehit düşen askerler için başsağlığı diledi.
ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, "Eskişehir iş dünyası olarak Suriye İdlib’de rejim güçlerinin kahraman Mehmetçiğimize yönelik alçakça saldırısını şiddetle ve nefretle lanetliyoruz. Bu saldırıda şehit olan vatan evlatlarımıza ESO Yönetim Kurulumuz olarak Cenabı Hakk’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.
Kesikbaş, açıklamasının devamında şunları kaydetti:
"Unutulmamalı ve bütün dünya bilmelidir ki askerlerimiz Suriye hükümetinden yüz bulan terör örgütlerinden sınırlarımızı korumak için bölgededir ve ülkemiz Suriye’nin toprak bütünlüğün de korunmasından yanadır. Ancak son gerçekleşen kalleşçe saldırı sonrası kahraman Mehmetçiklerimizin kanıda asla yerde kalmayacak, Türk Ulusu ve Devleti bunun hesabını soracaktır. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın.
Tüm kalbimizle, dualarımızla bölgedeki askerlerimizin, tüm imkânlarımızla da vatanımızın bütünlüğünü korumak için devletimizin yanında olduğumuzu belirtmek isteriz. Çünkü biz de biliyoruz ki; Türk milleti ve ordusu son ferdine kadar, bu topraklara sahip çıkacak, bu bayrağı indirmeyecek, bu vatanı böldürmeyecektir. Bugün 81 milyon sadece ülkemizin toplam nüfusu gösteren bir sayı değildir. 81 milyon artık her zamankinden daha çok bir birine kenetlenmiş, bir ve beraberlik için de ülkesine sahip çıkan, vatanını her şartta korumaya hazır insanları ifade etmektedir.
Ülkemizin bekası için uğraşan şanlı ordumuzu ve Mehmetçiğimizi her türlü kaza ve beladan koruması için dua ederken, şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Eskişehir’in dijital verimliliği artacak
YEREL HABERLER Eskişehir’in dijital verimliliği artacak
Maske ve dezenfektan ürün stokları tükendi İran’daki ölümler maske ve dezenfektan ürünlere talebi artırdı
YEREL HABERLER Maske ve dezenfektan ürün stokları tükendi İran’daki ...
İki Eylül Ortaokulu jimnastikte 2’inci oldu
YEREL HABERLER İki Eylül Ortaokulu jimnastikte 2’inci oldu
Eskişehir otogarında `göçmen' yoğunluğu
YEREL HABERLER Eskişehir otogarında `göçmen' yoğunluğu
(Görüntülü) Eskişehir otogarında 'sığınmacı' yoğunluğu
YEREL HABERLER (Görüntülü) Eskişehir otogarında 'sığınmacı' ...
Düzensiz mültecilerin sınıra hareketi devam ediyor Sığınmacıların pilot bölgesi olan Eskişehir’den de sınıra hareket başladı İran uyruklu Reşat Salihli: “Edirne’ye gitmek istiyoruz”
YEREL HABERLER Düzensiz mültecilerin sınıra hareketi devam ...
(Görüntülü) Eskişehir'de eşini 15 kez bıçaklayan sanığın mahkemesi Ağır Ceza'ya sevk edildi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Eskişehir'de eşini 15 kez bıçaklayan ...
Tepebaşı'nda “Türkiye’de Göçün Tarihi” söyleşisi
YEREL HABERLER Tepebaşı'nda “Türkiye’de Göçün Tarihi” söyleşisi
Tepebaşı'nın özel sporcusu Türkiye Şampiyonası’na katılmaya hak kazandı
YEREL HABERLER Tepebaşı'nın özel sporcusu Türkiye Şampiyonası’na ...
Prof. Dr. Özerdoğan'dan yurt personeline “Kadınlarda Üreme Sağlığını Koruyucu Uygulamalar” semineri
YEREL HABERLER Prof. Dr. Özerdoğan'dan yurt personeline “Kadınlarda ...
Odunpazarı Belediyesi etkinliklerini iptal etti
YEREL HABERLER Odunpazarı Belediyesi etkinliklerini iptal etti
ESOGÜ Hastanesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı 3 ayrı bölüm ile hizmet vermeye başladı
YEREL HABERLER ESOGÜ Hastanesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı 3 ayrı ...
Eskişehir´de eşini 15 kez bıçaklayan sanığın mahkemesi Ağır Ceza´ya sevk edildi
YEREL HABERLER Eskişehir´de eşini 15 kez bıçaklayan sanığın ...
Eşini 15 yerinden bıçaklayan sanık ağır ceza mahkemesinde yargılanacak 15 yerinden bıçaklanan Öznur Sazlar: “Umarım bundan sonra adalet herkese tecelli eder” Öznur Sazlar’ın Avukatı Hacer Gök: “Dosyamız artık ağır ceza mahkemesinde öldürmeye teşebbüsten görülecek”
YEREL HABERLER Eşini 15 yerinden bıçaklayan sanık ağır ceza ...
ESOGÜ yenilenen 'Kemik İliği Nakli Ünitesi' ile daha çok hastaya umut olacak Geçen yıl nakil sayısı 50’ye ulaştı Hematoloji Bilim Dalı Başkanı ve Kemik İliği Nakil Ünitesi Sorumlusu Prof. Dr. Eren Gündüz, “Yeni yapılan ünitemizle nakil sayısını arttırmayı hedefliyoruz”
YEREL HABERLER ESOGÜ yenilenen 'Kemik İliği Nakli Ünitesi' ile daha ...
Sarımsağın alternatifi sarımsak turşusu 60 liralık sarımsağın alternatifi kilosu 25 liraya satılan sarımsak turşusu olabilir
YEREL HABERLER Sarımsağın alternatifi sarımsak turşusu 60 liralık ...
Günyüzülü Erolcan altın madalya ile döndü
YEREL HABERLER Günyüzülü Erolcan altın madalya ile döndü
Eskişehir’de araç sayısı 300 bine yaklaştı Bir ayda araç sayısı bin 28 adet arttı
YEREL HABERLER Eskişehir’de araç sayısı 300 bine yaklaştı Bir ayda ...
Günyüzü'nde "Asımın Nesli" tiyatro gösterisi büyük beğeni aldı.
YEREL HABERLER Günyüzü'nde "Asımın Nesli" tiyatro gösterisi büyük beğeni aldı. ...
Eskişehir'in ihracatı da ithalatı da arttı
YEREL HABERLER Eskişehir'in ihracatı da ithalatı da arttı
Eskişehir’de 34 gıda kontrol görevlisiyle 366 işletme denetlendi
YEREL HABERLER Eskişehir’de 34 gıda kontrol görevlisiyle 366 işletme ...
(Görüntülü) Eskişehir'de toplu taşıma araçlarında temizlik
YEREL HABERLER (Görüntülü) Eskişehir'de toplu taşıma araçlarında ...
Vali Çakacak İl Tarım ve Orman Müdürlüğünü ziyaret etti
YEREL HABERLER Vali Çakacak İl Tarım ve Orman Müdürlüğünü ziyaret ...
Rektör Çomaklı, mezun olduğu üniversitede düzenlenen panelin oturum başkanlığını yaptı
YEREL HABERLER Rektör Çomaklı, mezun olduğu üniversitede düzenlenen ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X