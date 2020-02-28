Eskişehirspor maç saatini beklemeye geçti

Eskişehirspor, TFF 1. Lig'in 25. haftasında konuk edeceği Akhisar Belediyespor maçının hazırlıklarını tamamladı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, yarın Akhisar Belediyespor’u ağırlayacak. Son 3 haftadır puan yüzü görmeyen EsEs, Akhisar maçını kazanıp lige tutunmak istiyor. Müsabakaya 3 puan parolasıyla motive olan siyahkırmızılılar, Akhisar maçı hazırlıklarını Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde yapılan antrenman ile tamamladı. Çalışmalar teknik ve taktik antrenmanla sona ererken Cemali de takımla birlikte çalıştı.

Ayrıca Eskişehirspor'un antrenmanında Suriye'nin İdlib bölgesindeki hain saldırıda şehit olan Mehmetçikleri anmak için dev Türk bayrağı açıldı. Kampa giren Eskişehir ekibi, maç saatini beklemeye geçti.

Karşılaşma öncesinde Akhisar’ın 35 Eskişehirspor’un ise 16 puanı bulunuyor. Öte yandan müsabakanın oynanacağı Eskişehir Yeni Stadyumu'nda maç saatinde havanın iyi olması bekleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.