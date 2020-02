Rektörü Şenocak’tan Yeşilay Haftası mesajı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, Yeşilay Haftası nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Yayımladığı mesajda, modern yaşamın yalnızlaştırdığı insan için bağımlılıkların çok daha ciddi bir risk durumunda olduğunu ifade eden Şenocak, “Ülkemizin en köklü kuruluşlarından olan Yeşilay, kurulduğu 5 Mart 1920 tarihinden beri toplumumuzun her bir bireyinin ruh ve beden sağlığını korumak için üstün bir gayretle çalışmaktadır. Yakın tarihimizin en zor günlerinde Hilali Ahdar adıyla kurulan bu cemiyet Türk milletinin kurtuluş mücadelesi ile öylesine özdeşleşmiştir ki kurucu kadroda yer alan Dr. Mazhar Osman “Hilâli Ahdar, Kurtuluş Savaşı ile beraber doğmuştur.” diye kaydeder. Nitekim Türk milletinin mücadelesi hem bağımsızlık hem de müreffeh bir toplum oluşturma mücadelesidir. Bu yıl 100. yılını kutlayan bu müstesna kurum, bağımlılıkla mücadele konusunda tüm dünyaya örnek teşkil eden lider bir sivil toplum örgütü olarak sayısız gencimizin ve ailelerinin hayatlarına dokunmuştur. Sağlıklı bireyler, sağlıklı nesiller ve nihayetinde sağlıklı bir toplum inşa etmek için yalnızca beden sağlığının korunması yeterli olmayacaktır. Özellikle modern yaşamın yalnızlaştırdığı insan için bağımlılıklar çok daha ciddi bir risk olarak karşımızda durmaktadır. Tütün, alkol, kumar, madde bağımlılığı gibi durumların yanı sıra internet ve teknoloji bağımlılığı da son yıllarda gittikçe artmakta ve her biri geleceğimiz için umut ışığı olan gençlerimizi tehdit etmektedir. Yeşilay’ın bağımlılıkla mücadeledeki özverili çalışmaları kutsal bir hedefe, güzel ahlakla donanmış ruhen ve bedenen sağlıklı bir neslin inşasına hizmet etmektedir. Bu mücadeleye ve Yeşilay’a destek olmak tüm kurum ve kuruluşlarımızın, toplumun her bir bireyinin vazifesidir. Bu hedefle 100 yıldır ülküsünü yurdun dört bir yanında yayan Yeşilayımızın ve tüm halkımızın 17 Mart Yeşilay Haftasını kutluyor, madde bağımlılığından uzak, sağlıklı ve huzurlu bir yaşam diliyorum” dedi

