Prof. Dr. Yıldırım'dan Eskişehir Türk Ocağı’nda ‘Kandil’ sohbeti konulu konferans

Eskişehir Türk Ocağı’nda ‘Kandil’ sohbeti konulu konferansı; Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Yıldırım verdi. Konferansa; Eskişehir Türk Ocağı Başkanı Prof. Dr. Nedim Ünal, akademisyenler ve katılımcılar katılarak dikkatlice izlediler.

Eskişehir Türk Ocağı ‘Perşembe Sohbetleri’ programının konuğu; ‘Geleneğimizde Kandiller ve Regaip Kandili’ başlıklı konferansı ile, ESOGÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Yıldırım oldu. Prof. Dr. Mustafa Yıldırım konferansta yaptığı konuşmasında, ‘’Kandiller, toplumun dini yaşaması için önemlidir. Halkımızın feraseti geniştir. Peygamberden sonra çıkan karışıklıklar müçtehitler tarafından tanzim edildi. Böylece topluma göre din algısı ve inşası kültürel etkileşimle ortaya konuldu. İbadetler, tartışmaların dışında bırakıldığından; Ebu Halife’nin yaklaşımı ve Mâturîdî’nin getirdikleri dini işlevsel hale getirdiğinden; halkımızın ferasetiyle yaptıkları din dairesi içinde olup, bunların en güzel örnekleridir. Bir işin hakikati başka, işlevliği başka. Dinin yaşaması, kültürle beraber olmasındadır. Örneğin: Örtünme emri geldikten sonra Hz. Peygamber, devrin modacılarını toplayıp bir stil ortaya koymadı. Kişilerin zevkine müdahale etmedi. Mevcut giyimi düzenledi. Burada şekilcilikten ziyade işlevsellik öne çıkıyor’’ dedi.

Dinin duygu boyutu canlı tutulmalı!

Prof. Dr. Mustafa Yıldırım, ‘’Dinin duygu boyutu canlı tutulmalı. İşlevsellik önemlidir. Ulemamız, kültürel hususlara dayanarak dinin daha güzel yaşanması için üç aylar ve kandiller uydurulmuş konulardandır ki; Allah onlardan razı olsun. Bu kültürü değiştirirseniz ahlaki değerler zarar görür. Kandiller gibi müstesna zamanların, aslında toplumun din dairesi içinde kalmalı. Toplumun örf, adet ve geleneğine uygun şekilde insanların dinlerini vicdani olarak yaşatmaları gerekir.

Dinin ‘ÜÇ D’ boyutu vardır!

Duygu, düşünce ve davranış; dinin birbirinden ayrılamayacak kavramlarıdır. Bu üç unsur birlikte olduğu zaman, dinin hayata yansıması daha gerçekçi olacaktır’’ dedi.

Konu ile ilgili sorulan sorular cevaplandırıldı. Eskişehir Türk Ocağı Başkanı Prof. Dr. Nedim Ünal; Prof. Dr. Mustafa Yıldırım’a şükran beratı takdimi ile program sona erdi.

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