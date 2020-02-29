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Habertürk
Yastayız

Kış meyvelerinin fiyatı sezon sonuna doğru yükseldi

İHA

Kış meyvelerinin fiyatları, sezon sonuna doğru üretiminin azalması ve taleplerinin artması sebebi ile bu sene erken yükseldi.

Kış meyvelerinin fiyatı sezon sonuna doğru yükseldi

Kış meyvelerinin fiyatları, sezon sonuna doğru üretiminin azalması ve taleplerinin artması sebebi ile bu sene erken yükseldi.
Portakal, mandalina ve limon gibi kış meyvelerin fiyatları bir hafta içinde yüzde 10 yükseldi. Üretimin az ve taleplerin ise fazla olduğu bu meyvelerin fiyatlarının bu sene geçen seneden daha erken yükseldiği belirtiliyor. Geçen sene haziran ayındaki limon fiyatı bu sene şubat ayında görüldü. Meyvelerin arasında, fiyatları en hızlı şekilde yükselen portakal ve mandalina oldu. Bir kilo portakal ve mandalina geçen hafta 3 lirayken bu hafta 3 lira 40 kuruşa kadar çıktı.
Kış meyvelerindeki fiyat yükselişinin nedeni arz ve talebe bağlayan pazar esnafı Sarkan Albayrak, “Bir hafta içinde fiyatlar 3040 kuruş yükseldi. Geçen hafta portakal ve mandalina 3 liraydı, şimdi 3 buçuk lira oldu. Portakal ve mandalinanın üç kilosu 10 lira şuan. Mart ayına böyle çıkarız. Bu meyveler azalıyor, ama talep çok, bunun için fiyat yükseliyor. Genelde şubat geçtiğinde az çok her şey pahalanıyor, ama bu sene biraz erken başladı. Diğer meyvelerde mesela elmada da fiyatlar yükseliyor, ama mandalina ve portakal gibi değil. Aralarında en hızlı fiyatı yükselen portakaldır. Çilek 20 lira, muz 10 liraya satılıyor. Çünkü sezonu bitiyor ve fiyat hep yükseliyor. Fiyatların yükselişini arz talep etkiliyor diyebiliriz” şeklinde konuştu.

Limon her hafta dolar gibi yükseliyor
Limon fiyatların bu sene çok erken yükseldiğini anlatan başka bir pazar esnafı Şener Erdağ, “Limon fiyatı her hafta bir lira yükseliyor, aynen dolar gibi. Limonun fiyatı şimdi 67 lira arasında. Üretim geçen seneye göre yarı yarıya azaldı, ama talep fazla olduğu için fiyat yükseliyor. Geçen yıl üretim çok olduğu için biz bu fiyatı haziran ayında görmüştük, ama şimdi daha şubat ayında bu fiyatları gördük” dedi.

“Fiyatı yüksek, ama olmazsa olmaz”
Müşteriler, ne kadar fiyatlarından memnun olmasalar da meyve almak zorundalar. Pazara meyve almaya gelen Nusret Kahya, “Bu meyveler mutfağın olmazsa olmazı. Limon her yemekte kullanabildiğimiz bir meyvedir. Bu fiyatları alıştık artık, bize normal geliyor” ifadeleri kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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