Eğlence mekanı sahiplerinden duyarlı davranış Eğlence mekanları sessizliğe büründü 33 askerin şehit olması nedeniyle 1 günlüğüne işletmelerini kapatma kararı aldılar

Eskişehirli eğlence mekanı sahipleri, İdlib’deki hain hava saldırısında 33 askerin şehit olması nedeniyle 1 günlüğüne işletmelerini kapatma kararı aldı.

İdlib’de Suriye rejim güçleri tarafından düzenlenen hain hava saldırısında 33 Mehmetçik’in şehit düştüğü haberi Türkiye’yi yasa boğdu. Ülke genelinde vatandaşlar sokaklara çıkarak hain saldırıyı protesto ederken, sosyal medyada da tepkiler çığ gibi büyüdü. Eskişehir’in Hoşnudiye Mahallesi’nde bulunan eğlence mekanı sahipleri de örnek gösterilecek bir davranışa imza attı. Mahallede bulunan tüm eğlence mekanı sahipleri, işletmelerini 1 günlüğüne kapatma kararı aldı. Eskişehir’in eğlence merkezi olarak bilinen bölgede, sokaklar sessizliğe büründü.

“Hepimiz derinden sarsıldık”

Hoşnudiye Mahallesi’ndeki eğlence mekanı sahipleri, gelen şehit haberleri nedeniyle büyük üzüntü duyduklarını belirterek, “Mehmetçiğimizin şehit olduğu haberlerini duyunca hepimiz derinden sarsıldık. Bu vatanın çocukları şehit olurken burada eğlencenin devam etmesine gönlümüz razı gelmedi. İşletme sahipleri olarak toplandık ve böyle bir karar aldık. İşletmelerimizi 1 günlüğüne kapattık” şeklinde konuştular.

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