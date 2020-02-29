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Kütahya şehidinin kimliği belirlendi

İHA

İdlip'teki hain saldırıda şehit olanlar arasında bulunan ve kimliği yeni belirlenen Uzman Çavuş Muhammet Yılmaz'ın acı haberi ailesine ulaştırıldı.

Kütahya şehidinin kimliği belirlendi

İdlip’teki hain saldırıda şehit olanlar arasında bulunan ve kimliği yeni belirlenen Uzman Çavuş Muhammet Yılmaz’ın acı haberi ailesine ulaştırıldı.
Yılmaz ailesi, İdlip’te görev yapan çocuklarından bir süredir haber alamayınca Kütahya Valilliği’ne başvurup yardım istedi. Aileden alınan DNA örneklerini ilgili birimlere gönderilmesi sonucu, şehitleri arasında Uzman Çavuş Muhammet’in de olduğu belirlendi.
Yılmaz ailesinin bulunduğu Yunus Emre mahallesi Net sokakta bulunan evine, Vali Ömer Toraman ve askeri yetkililer giderek acılı haberi verdi. Ev bayraklarla dolatılırken, sağlık ekipleri de çevrede görev aldı.

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