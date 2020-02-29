Başkan Bozkurt mahalle ziyaretlerini sürdürdü

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İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, mahalle ziyaretlerine devam etti.

İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, ilçe sakinlerinin talep ve önerilerini yerinde dinliyor. Bu kapsamda Başkan Bozkurt, son olarak Dereyalak Mahallesi sakinleri ile biraraya geldi.

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