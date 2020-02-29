Eskişehirspor - Akhisarspor: 1-2

Engin ÖZMEN Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)STAT: Yeni Eskişehir
HAKEMLER: Ramazan Keleş, Cemal Alpay, Kemal Mavi
ESKİŞEHİRSPOR: Melih - Mehmet Feyzi, Cemali, Mevlüt, Erdal, Furgan (Dk.80 Onur), Alperen, Kıvanç, Mehmet Özcan, Mete Kaan (Dk.46 Bedirhan), İbrahim Halil (Dk.46 Metehan Altunbaş)
AKHİSARSPOR: Gökhan - Uğur, Tolga, Vrsajevic, Cocalic, Burhan, Eray (Dk.58 Aykut), Onur (Dk.76 Ergin), Rotman, Erhan, Cikalleshi (Dk.58 Bertuğ)
GOLLER: Dk.79 Mehmet Feyzi (pen) (Eskişehirspor) - Dk.19 Erhan Çelenk, Dk.39 Onur Ayık (Akhisarspor)
SARI KARTLAR: İbrahim Halil Öner, Mevlüt Çelik, Bedirhan (Eskişehirspor) - Rajko Rotman, Avdija Vrsajevic, Burhan (Akhisarspor)TFF 1´inci Lig´in 25´inci hafta karşılaşmasında Eskişehirspor, kendi sahasında Akhisarspor´a 2-1 mağlup oldu.
19´uncu dakikada Onur´un soldan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Erhan´ın vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1.
39´uncu dakikada Eray´ın ara pasında ceza sahasında altıpas üzerinde topu alan Onur Ayık, kalecinin sağından fileleri havalandırdı: 0-2.
65´inci dakikada Mehmet Feyzi´nin kafayla ceza sahası önüne indirdiği topa, Mehmet Özcan vurdu. Top az farklı dışarı çıktı.
77´nci dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Bertuğ kaleciyle karşı karşıya kaldı, vuruşunda top yandan dışarı çıktı.
79´uncu dakikada Mehmet Feyzi ceza sahasında düşürüldü. Kazanılan penaltıyı Feyzi gole çevirdi: 1-2.
90´ıncı dakikada Cemali´nin soldan ortasında Mehmet Feyzi´nin kafa vuruşu az farkla dışarı çıktı.
ŞEHİTLER İÇİN SAYGI DURUŞU
Karşılaşmaya iki takım futbolcuları `Milletimizin başı sağ olsun´ pankartıyla çıktı. Ardından statta, İdlib´deki hain saldırıda şehit olan askerlerimiz için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Tribünleri dolduran binlerce taraftar Türk bayrakları açarak, `Şehitler ölmez, vatan bölünmez´ sloganı attı.DHA-Spor Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN
2020-02-29 18:45:37
- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
-
SPOR
- CANLI SKOR
- İDDAA
- SÜPER LİG
- 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- PUAN DURUMU
-
TAKIMLAR
-
KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
-
- SAĞLIK
- YAZARLAR
-
-