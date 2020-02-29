Eskişehirspor - Akhisarspor: 1-2

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Engin ÖZMEN Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)STAT: Yeni Eskişehir

HAKEMLER: Ramazan Keleş, Cemal Alpay, Kemal Mavi

ESKİŞEHİRSPOR: Melih - Mehmet Feyzi, Cemali, Mevlüt, Erdal, Furgan (Dk.80 Onur), Alperen, Kıvanç, Mehmet Özcan, Mete Kaan (Dk.46 Bedirhan), İbrahim Halil (Dk.46 Metehan Altunbaş)

AKHİSARSPOR: Gökhan - Uğur, Tolga, Vrsajevic, Cocalic, Burhan, Eray (Dk.58 Aykut), Onur (Dk.76 Ergin), Rotman, Erhan, Cikalleshi (Dk.58 Bertuğ)

GOLLER: Dk.79 Mehmet Feyzi (pen) (Eskişehirspor) - Dk.19 Erhan Çelenk, Dk.39 Onur Ayık (Akhisarspor)

SARI KARTLAR: İbrahim Halil Öner, Mevlüt Çelik, Bedirhan (Eskişehirspor) - Rajko Rotman, Avdija Vrsajevic, Burhan (Akhisarspor)TFF 1´inci Lig´in 25´inci hafta karşılaşmasında Eskişehirspor, kendi sahasında Akhisarspor´a 2-1 mağlup oldu.

19´uncu dakikada Onur´un soldan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Erhan´ın vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1.

39´uncu dakikada Eray´ın ara pasında ceza sahasında altıpas üzerinde topu alan Onur Ayık, kalecinin sağından fileleri havalandırdı: 0-2.

65´inci dakikada Mehmet Feyzi´nin kafayla ceza sahası önüne indirdiği topa, Mehmet Özcan vurdu. Top az farklı dışarı çıktı.

77´nci dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Bertuğ kaleciyle karşı karşıya kaldı, vuruşunda top yandan dışarı çıktı.

79´uncu dakikada Mehmet Feyzi ceza sahasında düşürüldü. Kazanılan penaltıyı Feyzi gole çevirdi: 1-2.

90´ıncı dakikada Cemali´nin soldan ortasında Mehmet Feyzi´nin kafa vuruşu az farkla dışarı çıktı.

ŞEHİTLER İÇİN SAYGI DURUŞU

Karşılaşmaya iki takım futbolcuları `Milletimizin başı sağ olsun´ pankartıyla çıktı. Ardından statta, İdlib´deki hain saldırıda şehit olan askerlerimiz için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Tribünleri dolduran binlerce taraftar Türk bayrakları açarak, `Şehitler ölmez, vatan bölünmez´ sloganı attı.DHA-Spor Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN

2020-02-29 18:45:37



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