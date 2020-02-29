Eskişehirspor - Akhisarspor: 1-2 (EK FOTOĞRAFLAR)

Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,(DHA)TFF 1´nci liginde Eskişehirspor, evinde Akhisarspor´u konuk ederken, oyuncular sahaya `Milletimizin başı sağ olsun´ pankartıyla çıktı. Tribünleri dolduranlar ise İdlib´te ki saldırıda şehit olan askerlerimizi bir dakikalık saygı duruşunun yanı sıra Türk bayrakları açarak andı.TFF 1´nci liginin 25´nci hafta karşılaşmasında Eskişehirspor, kendi sahasında Akhisarspor´u konuk etti. Karşılaşma öncesi iki takım oyuncuları da sahaya `milletimizin başı sağ olun´ pankartıyla çıktı. Idlib´teki hain saldırıda şehit olan askerlerimiz maç öncesinde 1 dakikalık saygı duruşuyla anıldı. Tribünleri dolduran binlerce taraftar Türk bayrakları açarak, `Şehitler ölmez, vatan bölünmez´ sloganı attı.DHA-Spor Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN
2020-02-29 18:49:25
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