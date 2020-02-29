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Eskişehirspor - Akhisarspor maçının ardından

DHA


Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)TFF 1'inci Lig'in 25'inci haftasında Eskişehirspor evinde Akhisarspor'a 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından iki takımın teknik direktörleri değerlendirmelerde bulundu.
Akhisar Teknik Direktörü Yılmaz Vural, Suriye'nin İdlib bölgesinde rejimin düzenlendiği hava saldırısında şehit olan askerlerimiz için başsağlığı diledi. Böyle bir ortamda futbol oynamanın ve konuşmanın kolay olmadığını ifade eden Vural, "Bugün çok özel bir gün; şehitlerimizle ilgili içimiz kan ağlıyor. Futbol oynamak hiç kolay değil. Çünkü bir tarafta içi yanan insanlar; burada top oynamaya çalışan birileri var. İşimiz, mecburen yapmak zorundayız. Yabancı oyuncularımız bile hepsi, askerlerimizin şehit olmasından dolayı üzüntülerini hep dile getirdiler. Bunu bir kez daha buradan ifade etmekte yarar görüyorum" dedi.
`TARAFTARLARDAN MAÇA KONSANTRE OLAMADIK´
Yılmaz Vural, ilk 5 dakikada Eskişehirsporlu taraftarların tezahüratları nedeniyle oyuna konsantre olamadıklarını söyledi. Vural, "Olayları çok iyi takip eden bir taraftar kitlesi. İlk 5 dakika iki takım da oyuna konsantre olamadık. Ondan sonra oynamak gündeme geldi. Akhisarspor takımı olarak 19 ve 39´uncu dakikada attığımız 2 golle, birinci devreyi Eskişehirspor´un pozisyonu olmadan kapattık. İkinci devre rakiple ilgili düşüncemiz şuydu; maçı bırakmayan bir ekip, geçen hafta Karagümrük maçında izledim, 90 dakika 10 kişi kalmasına rağmen, geride olmasına rağmen maçı çevirmek adına inanılmaz bir çaba sarf eden bir ekip. Benim için çok özel bir ekip, çünkü bu çocuklar burada top koşturuyorlarsa, Yılmaz hocalarına bunu borçlular. Burada çalıştığım dönemde onların altyapıdan hemen hemen üçte ikisini alıp yukarı çıkaran ve bu takımı oluşturan olmaktan gurur duyuyorum. Bugün inanın bir tarafım sevindiyse, diğer tarafım da üzüldü. Çünkü bu kadar emek verdiğimiz bir takımın düşme potasında olması, 9 puanı silinmese 25 puanda Osmanlıspor´un üzerinde olması gereken bir takım. Maalesef çocukların verdiği bu mücadeleye Eskişehirspor camiası onların mücadelesine katılmıyor. Para denilen şey bulunur, yerel yöneticiler böyle bir girişimde maalesef bulunmuyorlar. Üç beş kişiye atıyorlar topu, 'ne olursa olsun' mantığıyla Türkiye´nin geçmişi en güzel takımlarından bir tanesinin düştüğü duruma bakın. Dolayısıyla onlara buradan sitem etmeden geçemeyeceğim. Çocuklarımızı, kaybetmelerine rağmen verdiği mücadeleden dolayı kutluyorum. Tabii ki kendi oyuncularım, onlar da sağ olsunlar" diye konuştu.
FEDERASYONU ELEŞTİRDİ
Akhisarspor Teknik Direktörü Vural, maç takvimi nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu'na eleştirilerde bulunarak şunları söyledi:
"Federasyon'a sitemde bulunuyorum; 3 güne bir maç oynuyoruz. Bilimsel anlamda bir takımın dinlenme süresi 72 saat. Yani iş olsun diye bu maçlar oynatılmamalı. Takım ikinci yarı temposunu düşürdü. Bu arada tabii Eskişehirspor gençliği ve diriliği ile bizi sıkıntıya soktu. Sonuç olarak bizim bulduğumuz net pozisyonlar var. 78´inci dakikada yediğimiz gol, oyunun sonunda kontradan bulduğumuz çok net pozisyonlar olmasına rağmen, bizim adımıza 2-1´lik skorla bitirmiş olduk. Zor bir haftayı geride bıraktık, çok zorlandık ama neticede kazanan taraf olduk. İki maçı üst üste kazanarak Osmanlıspor maçına çıkacağız. Yukarıda bir hesap yapmak için bu maçı kazanmamız gerekiyor. Onu kazandıktan sonra iki tane zor maçımız olacak. O maçlar bizim play-off´a mı kalırız, yoksa hakikaten çıkma umudumuz mu olur, onun göstergesi olacak. Hakemlerle ilgili olumlu şeyler konuşuyorum. Bu maçın hakemi için de olumlu şeyler söyleyeceğim. Ama ondan ricam, yukarılara çıkmak istiyorsa, daha kararlı, daha pozisyonlara yakın takip edip kararsız kalmamalı."
`ESKİŞEHİRSPOR LİGDE KALMALI´
Eskişehirspor Teknik Direktörü Mustafa Özer´in kendisinin öğrencisi olduğunu anlatan Yılmaz Vural, "Kardeşim için de bir parantez açmak istiyorum. O da benim talebem, genç bir kardeşimiz ve burada inanılmaz bir müdahale veriyor. İnşallah daha 9 maç var, ortada 27 puan var. Bu puanları Eskişehirspor kazanamaz diye bir şey yok. Bizi ne hale getirdiğini gördünüz. Mustafa kardeşime de başarılar diliyorum" dedi.
ÖZER, YILMAZ VURAL'IN ELİNİ ÖPTÜ
Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural´ın açıklamalarını dinleyen Eskişehirspor Teknik Direktörü Mustafa Özer, konuşmasının bitiminde deneyimli çalıştırıcının yanına giderek elini öptü ve maç nedeniyle tebrik etti. Ardından maçı değerlendiren Eskişehirspor Teknik Direktörü Özer, ligde kalmak için daha çok çalışmaları gerektiğini söyledi. Akhisarspor maçını çok üzüldükleri bir karşılaşma olarak nitelendiren Özer, "Yılmaz Vural hocamızı tebrik ediyorum, iyi dilekleri için de teşekkür ediyorum. Çok üzgün olduğumuz bir maçı kaybettik. Oyuna baktığımızda, ilk yarı geldiğimizden beri ilk defa kötü oynadık. İkinci yarı oyuncu değişiklikleriyle birlikte, oyunu rakip sahaya yıkıp pozisyon yakaladık. Sonrasında golü bulduk. Son dakikalarda Feyzi´nin kafayla attığı girseydi, şu anda berabere biterdi. Gerçekten çok üzüldüğümüz maçlardan birisi. Yolumuza devam ediyoruz, bırakmak yok. Eskişehirspor´u ligde bırakmak için daha çok çalışmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Yılmaz Vural´ın açıklamaları
Mustafa Özer´in Vural´ın elini öpmesi
Mustafa Özer´in açıklamaları
Genel görüntüler
DHA-Spor Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN
2020-02-29 20:04:32

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