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Habertürk
Yastayız

Mert Turak’a ödülü takdim edildi

İHA

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, 27. ÇGD Uğur Mumcu'yu Anma Gecesi ve Ödül Töreni'ne katılamayan sanatçı Mert Turak'a, sanat kategorisindeki ödülünü takdim etti.

Mert Turak’a ödülü takdim edildi

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, 27. ÇGD Uğur Mumcu’yu Anma Gecesi ve Ödül Töreni’ne katılamayan sanatçı Mert Turak’a, sanat kategorisindeki ödülünü takdim etti.
Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, 25 Ocak Cumartesi günü düzenlenen 27. ÇGD Uğur Mumcu’yu Anma Gecesi ve Ödül Töreni’ne katılamayan sanatçı Mert Turak ile bir araya geldi. Eskişehir’de sahnelenen “Karıncalar” oyunu için kente gelen Turak ile Haller Gençlik Merkezi Tepebaşı Sahnesi’nde buluşan Başkan Ataç, oyunun sonunda ÇGD Eskişehir Şube Başkanı Can Hacıoğlu ile birlikte ödülünü sanatçıya takdim etti. Sahnede bir konuşma yapan Başkan Ataç, “Geçtiğimiz gün düzenlediğimiz törende unutulmaz gazeteci Uğur Mumcu’yu andık. 19 kategoride ödül verdiğimiz gecede, sanat kategorisinde Mert Turak’ın da ödülü vardı. Kendisinin sinemada ne kadar başarılı bir oyuncu olduğunu görmüştüm, bugün de tiyatro sahnesinde izleme şansımız oldu. Uğur Mumcu’nun değeri çok büyük ve bu ödülü de sevgili Mert’e takdim etmek istedik” diye konuştu.
Oyuncu Mert Turak ise aldığı ödülden duyduğu memnuniyeti, “Bazı ödüller vardır, Uğur Mumcu’nun adını taşıyan bu ödül gibi. Siz artık hayatınızın ve sanat hayatınızın kalanını, o ödüle layık olmaya çalışarak geçirirsiniz. O yüzden bu ödül için çok teşekkür etmek istiyorum” sözleri ile ifade etti.
Ödül takdimi, tiyatro severlerden de alkış aldı.

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