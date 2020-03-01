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Habertürk
Yastayız

Başkan Kurt gençlerle buluştu

İHA

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Ceren Özdemir Adalar Gençlik Merkezi'nde girişimci gençlerle bir araya geldi.

Başkan Kurt gençlerle buluştu

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Ceren Özdemir Adalar Gençlik Merkezi’nde girişimci gençlerle bir araya geldi.
Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, girişimci gençlerle buluştu. Ceren Özdemir Adalar Gençlik Merkezi'ndeki buluşmaya Eskişehir Osmangazi ve Eskişehir Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencileri, akademisyenler ile Mimarlar Odası Eskişehir Şubesi yöneticileri katıldı. Şehir ve Bölge Plancısı Faruk Göksu’nun konuşmacı olduğu buluşmada, Odunpazar Belediyesinin katkı ve desteği ile yürütülecek tasarım ve etkinlik atölyesi oluşturulmasına karar verildi. Bu atölyede gençler, halkın beklentileri doğrultusunda Eskişehir ve Odunpazarı’nda fark oluşturacak tasarım ya da etkinlikler yapacak. Gerçekleştirilen bu toplantılar ise düzenli aralıklarla devam edecek.

“Bazı konuları dayanışmayla çözebileceğimizi gösterebiliriz”
Toplantıda konuşan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, toplantının amacının gençlerin Odunpazarı’ndaki sorunları tespit etmesi ve bu sorunların çözüm yolları konusuna da Eskişehir halkının katılımını sağlamaları olduğunu belirtti. Bunun bir fedakârlık ve özveri işi olduğuna dikkat çeken Başkan Kurt, “Herkes yapmaz, ama belli bir noktaya gelmiş ve geleceği düşünen gençlerin bunu yapacağını düşünüyorum. Öneri somut bir biçimde projeye dönüşüyorsa siz de orada kendinizi denemiş olursunuz. Mahalleliye, bazı konuları illaki belediyeden, vilayetten ya da devletten beklemeden, komşuluk ilişkileri ile dayanışmayla çözebileceğimizi gösterebiliriz. Geçmiş yıllarda herkes kendi dükkanının önünü temizliyordu. Şimdi popülist politikalar öyle bir noktaya gelmiş ki, vatandaş malzemeyi boşaltıyor ve ambalaj atıklarını kapının önüne bırakıyor. Belediye gelip almadı diyor. Böyle bir şey yok. Bunların kuralları, usulleri, yöntemleri var. Nedir, belediye haftada iki gün oradan çöp alır ya da hafta bir gün ambalaj atığı alır, ayda bir gün atık pili alır. Bu programları herkes hiçe sayıyor. Özgürce ben çıkarırım, atarım belediye de gelsin alsın diyor. Avrupa’nın birçok yerinde çöp haftada bir alınıyor, ama biz her gün alıyoruz. Ve biz çöpü aldıktan hemen sonra yeniden çöp çıkarılıyor. Bu bir kültür, bilgi, dayanışma işi. Bunu da biz gençlerle örnekler göstererek çözeriz diye düşünüyorum. Bu nedenle de Faruk Hocamızı bulduk, bize yol açsın istedik. Eskişehirli'yi bunun içine katalım istiyoruz. Birçok sorun sayılabilir, bizim de bu sorunlara çözüm önerilerimiz de var, ama bu çözüm önerilerinin sürekli olabilmesi için gençlerden yardım istiyoruz. Ben, geçmişe yönelik 30 yılı bilirim, geleceğe yönelik de benim bileceğim sınırlıdır, ama sizin önünüzde büyük bir gelecek, yıllar var. O yılları düşünmek zorundasınız. Bugün yapacağınızı bir proje 30 yıl sonra sizin karşınıza çıkacak ve yanlış yapmışım diyeceksiniz. O zaman yanlış yapmadan, o insanların beklentisini bularak bir çalışma yapalım istiyorum. Şok projeleri birlikte yapalım istiyorum. Geçen yıl mimarlık fakültesi öğrencilerinin bir tasarım kampı vardı, 40 kişi kadar katıldı. Bu atölyede Odunpazarı Belediyesi sınırları içerisindeki seyyar satıcıların ya da OKEP’deki kadınların ürettikleri ürünlerini sergileyecekleri tezgahlar üzerine çalıştılar. 20 kadar proje çıktı, biz de bunları üretmeye başladık. 5 tezgahı Aladdin Park’ın önünde bir yere koyacağız. Burada kitap satılacak. O öğrenci bunu gördüğünde memnun olacaktır, diye düşünüyorum. Kendisini de eleştiriye açık bir noktaya getirecektir” ifadelerini kullandı.

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