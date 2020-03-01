15 yaşındaki kız, 3'üncü kat balkonundan düştü



ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'de, misafirlik için gittiği 3'üncü kattaki evin balkonundan düşen 15 yaşındaki H.B., yaralandı. Genç kız hastanede tedaviye alındı.

Olay, öğlenden sonra, Ömerağa Mahallesi Acar Sokak'ta 4 katlı apartmanın 3'üncü katındaki dairede meydana geldi. Arkadaşının evine misafirliğe giden H.B., iddiaya göre dengesini kaybederek balkondan beton zemine düştü. Arkadaşının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan H.B. Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan H.B'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Görgü tanıklarından Sezer Keklik, "Biz apartman temizliği için gelmiştik. Bir kızın düştüğünü gördük. Polis ve ambulansı aradık " dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Hakan TÜRKTAN

2020-03-01 17:48:33



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