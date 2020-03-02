Eskişehir'de uyuşturucu ticaretine 9 gözaltı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,(DHA)ESKİŞEHİR´de uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokakta uyuşturucu sattığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, 6,28 gram metamfetamin, 3,75 gram skunk, 0,26 gram bonzai, 6 adet sentetik ecza, 1 adet hassas terazi, 1 adet öğütücü aparat, bir miktar para, 1 adet ruhsatsız tüfek ve 11 adet dolu kartuş ele geçirildi. Emniyete götürülen şüphelilerden 7´si hakkında 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan işlem yapıldı, diğer 2 şüpheli ise 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Hakan TÜRKTAN

2020-03-02 10:35:20



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.