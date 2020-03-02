Ağabey-kardeş uyuşturucu şüphesi olarak adliyeye sevk edildi Polisin gerçekleştirdiği operasyonda toplam 9 kişi yakalandı

Eskişehir'de, uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 9 kişi yakalandı. Aralarında ağabeykardeş olan biri yaşı küçük 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre; İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, kentte 'Uyuşturucu Madde Ticareti' yapan şahısların yakalanmasına operasyon başlatıldı. Polis ekiplerinin gerçekleştirdiği planlı operasyonda 9 şüpheli yakalandı. Ekiplerin yaptığı aramalarda ise; 6,28 gram metamfetamin, 3,75 gram skunk, 0,26 gram bonzai, 6 adet sentetik ecza, 1 adet hassas terazi, 1 adet öğütücü aparat, 1 adet ruhsatsız tüfek ve 11 adet dolu kartuş ele geçirildi.



'Ağabeykardeş gözaltına alındı'

Ayrıca yakalanan 7 şüpheli şahsa 'Uyuşturucu Madde Bulundurmak veya Kullanmak' suçundan işlem başlatılırken, biri yaşı küçük ağabeykardeş olan 2 şüpheliye ise, 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan işlem yapıldı.

Öte yandan gözaltına alınan uyuşturucu şüphelisi ağabeykardeş, emniyetteki işlemleri akabinde adliyeye sevk edildi.

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