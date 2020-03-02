Mahmudiye şehitler için tek yürek oldu

Eskişehir’in Mahmudiye ilçesinde düzenlenen şehitlere saygı yürüyüşüne Türk bayraklarını alan yediden yetmişe herkes katıldı.

İdlib’deki hain saldırıda şehit olan askerlere saygı için Mahmudiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından bir etkinlik düzenlendi. Düzenlenen etkinliğe, öğrenci ve öğretmenlerin yanı sıra kamu çalışanları ile ilçe halkı katıldı. Yediden yetmişe herkesin katıldığı etkinlikte Türk bayrakları ile ilçe merkezinde slogan atarak yürüyenler yaşanan saldırıya tepki gösterirken, birlik ve beraberlik çağrısında bulundu. Yoğun katılım olduğu etkinlik Atatürk parkına kadar devam etti. Burada saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından şehitlere yapılan duaların ardından son buldu.

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