MHP’li başkandan işçilere yüzde 20 zam

Eskişehir Çifteler İlçe Belediye Başkanlığı ile Belediyeİş Sendikası Eskişehir Şube Başkanı arasında 20202022 yılı Toplu İş Sözleşmesi imzalandı. İmzalanan sözleşmeye göre işçilerin aylık ücretlerine ilk bir yıllık süre için yüzde 20, ikinci yıl için ise yüzde 20 maaş zammı ve tüm sosyal haklara da yüzde 20 oranında zam yapılmak üzere anlaşmaya varıldı.

Eskişehir MHP’li Çifteler İlçe Belediye Başkanı Kadir Bıyık ile Belediyeİş Sendikası Eskişehir Şube Başkanı Ahmet Recep Moripek, 20202022 yılı arasında işçilere verilecek olan zam oranında anlaşmaya vardılar. Belediye başkanı ve sendika başkanı arasında yapılan Toplu İş Sözleşmesi’nde işçilere ilk bir yıl için yüzde 20, ikinci yıl için ise yüzde 20 zam yapılması kararlaştırıldı. Sözleşmede ayrıca işçilerin tüm sosyal haklarında da yüzde 20 iyileştirilme yapılması yönünde anlaşmaya varıldı.

Her zaman emekten yana olduk

Çifteler İlçe Belediyesi’nde belediye başkanı ile sendika başkanı arasında uzun süredir devam eden Toplu İş Sözleşmesi mutlu son ile bitti. Çifteler Belediyesi Toplantı Salonu’nda düzenlenen Toplu İş Sözleşmesi İmza Törenine; Beylikova İlçe Belediye Başkanı Kadir Bıyık, Belediyeİş Sendikası Eskişehir İl Şube Başkanı Ahmet Recep Moripek ve belediye personeli katıldı. İmzalanan sözleşmeye göre işçilerin aylık ücretlerine ilk bir yıllık süre için yüzde 20, ikinci yıl için ise yüzde 20 maaş zammı ve tüm sosyal haklarına yansıtılmak üzere anlaşmaya varıldı.

Törende konuşan Belediye Başkanı Kadir Bıyık, “Gönül isterdi ki daha fazla oranda bir zam verelim. Ekonomik şartlarımız ortada. Tüm imkanlara rağmen diğer belediyelerin altında kalmadık ve işçilere hak ettiği zammı verdik. Her zaman emekten yana olduk. Sözleşmemiz işçilerimize hayırlı olsun” dedi.

“Standardı koruduk”

Belediyeİş Sendikası Eskişehir Şube Başkanı Ahmet Recep Moripek de, diğer belediyelerle imzaladıkları standardı koruduklarını belirterek, “İşçiler, ilk yıl için yüzde 20, ikinci yıl için ise yüzde 20 maaş zammı alacaklar. Son imzaladığımız Beylikova ilçe belediyesinde ilk yıl için yüzde 23 ikinci yıl için ise yüzde 15 maaş zammı almıştık. Çifteler Belediyesi’nde de standardı koruduk. İşçiler için güzel bir anlaşma olduğuna inanıyorum. Başkanımız bizi fazla yormadı ve işçilere hak ettikleri zam oranını kabul etti” dedi.

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