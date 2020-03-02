İşitme kaybı için en zarar etkenlerin başında gürültü geliyor ESOGÜ Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Odyoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ş. Armağan İncesulu; "Dünyada en sık görülen engellerden biri olan işitme kayıplarının yüzde 50-60’ı önlenebilir sebeplere bağlıdır"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

İşitme kaybı için en zarar etkenlerin başında gürültü geliyor ESOGÜ Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Odyoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ş. Armağan İncesulu; "Dünyada en sık görülen engellerden biri olan işitme kayıplarının yüzde 50-60’ı önlenebilir sebeplere bağlıdır"

İHA

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Odyoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ş. Armağan İncesulu, işitme kaybının başladığı dönemde gecikmeden uygun şekilde işitme cihazı kullanılması gerektiğini belirterek, "Dünyada en sık görülen engellerden biri olan işitme kayıplarının yüzde 5060'ı önlenebilir sebeplere bağlıdır" diye belirtti.

İşitme kaybı için en zarar etkenlerin başında gürültü geliyor ESOGÜ Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Odyoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ş. Armağan İncesulu; "Dünyada en sık görülen engellerden biri olan işitme kayıplarının yüzde 50-60’ı önlenebilir sebeplere bağlıdır"

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Odyoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ş. Armağan İncesulu, işitme kaybının başladığı dönemde gecikmeden uygun şekilde işitme cihazı kullanılması gerektiğini belirterek, "Dünyada en sık görülen engellerden biri olan işitme kayıplarının yüzde 5060’ı önlenebilir sebeplere bağlıdır" diye belirtti.
İncesulu, 3 Mart “Dünya İşitme Günü” dolayısıyla yaptığı bilgilendirici açıklamada, “İşitme önce annemizin, babamızın sesini duyduğumuz, arkadaşlarımızla iletişim kurduğumuz, hayatı öğrenirken önemli olan, sonrasında sevdiklerimizin, doğanın, müziğin ve hayatın seslerini algıladığımız bir duyumuz. Kulak kepçesinden başlayan olağanüstü kompleks yapı, iç kulak ve işitme yolları ile devam edip fonksiyonunu maksimum düzeyde yapmaktadır. Bu işlevleri gerçekleştirirken her bir noktanın farklı görevleri, farklı algıları vardır. İşitme duyusu, diğer duyularla koordineli çalışarak hayatımızı korumamızı, sürdürmemizi sağlar ve hayattan zevk almamızın anahtarıdır. Önemli bir duyu olan işitme, anne karnında başlamaktadır. İlk önce annenin sesi, alışkın olan dilde söylenen kelimeler, yeni doğan bebeğin ilgisini çeker ve bebek her duyduğu kelimeyi beynindeki işitme merkezinde kayıt altına alır. Bu sayede, büyümekte olan çocuk kendisine söylenenleri anlamaya başlar ve sonrasında da ilk kelimeleri ağzından dökülür. Bu dönemde olan işitme kaybı bu süreci kesintiye uğratacak ve dil istenen düzeyde gelişemeyecektir. Ancak ne güzeldir ki, teknolojik gelişmeler sayesinde bebekler yenidoğan döneminde işitme duyuları için değerlendirilebilmekte ve rehabilite edilebilmektedir. Ülkemizde de Sağlık Bakanlığı’nın ve işitme profesyonellerinin çabaları sayesinde çok güzel yürütülen Yenidoğan İşitme Tarama Programı ise doğumsal işitme kayıpları erken dönemde tanılanabilmektedir. Tanı konan bebeklere öncelikle klasik işitme cihazları uygulanmakta, sonrasında uygun vakalarda koklear implantasyon ile süreç devam etmektedir. Bu sırada özel eğitim ve aile desteği sürecin çok önemli bir parçası olmaktadır. Ailelerin yapması gereken hayati şey ise önerilen cihazları bebeğin uyanık olduğu tüm zamanlarda takmaları ve bebekleri ile işitselsözel iletişim kurmalarıdır. Üniversitemizde yenidoğan işitme taramasından başlayarak tüm bu süreç başarıyla gerçekleştirilmekte ve ileri derecede işitme kayıplı çocukların işitipkonuşarak hayata dahil olmaları sağlanmaktadır. Normal işitme ile doğan çocuk ve erişkinler için de işitme sağlığının korunması önemlidir. İşitme sistemi içindeki mikron düzeyindeki hücreler son derece nazik yapılardır ve farklı etkenlere bağlı kaybedilebilmekte ve maalesef yenilenememektedir. Bu nedenle korunmalıdır" diye belirtti.

İşitme kaybı için en zarar etkenlerin başında gürültü geldiğini anlatan Prof. Dr. Ş. Armağan İncesulu, açıklamasını şöyle sürdürdü;
"Özellikle son yıllarda tüm eğlence alışkanlıklarının çok yüksek volümlü olması, gürültülü işitme yerlerinin ve trafiğin artması gibi nedenlerle iç kulağı korumak gitgide zorlaşmaktadır. Bu nedenle özellikle gençlerin gürültülü müzik konusunda dikkatli olmaları işitme sağlıkları için önem arz eder. Aynı şekilde gürültülü yerde çalışan kişilerin koruyucu önlemlere maksimum ölçüde dikkat etmesi gerekmektedir. Ayrıca çocukluk ya da erişkinlikte geçirilebilecek enfeksiyonlar da işitme kaybına neden olabilir. Bu nedenle enfeksiyonlara karşı aşılanma ve erken dönemde tedavi şarttır. Tüm toplumlarda olduğu gibi ülkemizde de yaşam süresi uzamakta ve yaşlılığa bağlı işitme kayıpları daha sık görülmektedir. Bu kayıpların da bebeklik döneminde olduğu gibi erken tanısı önemlidir. Çünkü işitme kaybı, yaşlılıkta daha sık ortaya çıkan bellek ve zihinsel yeteneklerin bozulmasını çabuklaştırabilmektedir. İşitme kaybının başladığı dönemde gecikmeden işitme profesyonellerine başvurulması ve uygun şekilde işitme cihazı kullanılması gereklidir. Dünyada en sık görülen engellerden biri olan işitme kayıplarının yüzde 5060’ı önlenebilir sebeplere bağlıdır. Ayrıca tıp ve teknolojinin birlikteliği sayesinde işitme kaybı yerine konulabilir tek duyudur. Yerine konulabilse de bizlere düşen, bize verilen normal işitmeyi korumakta azami özenli olmamız ve bir problem çıktığında Kulak Burun Boğaz Hekimine ve Odyoloji Uzmanına başvurmamızdır. İşitme engelli annesi ve eşi nedeniyle işitme kayıpları alanında yoğun çalışan ünlü bilim adamı Alexander Graham Bell’in doğum gününe ithafen kutlanmakta olan Dünya İşitme Günü’nde herkese sağlıklı bir işitme ve esenlikler dileriz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çocuklar uygulamalı trafik eğitimiyle bilinçlendiriliyor Trafik personellerince hem teori hem de pratik eğitim verildi
YEREL HABERLER Çocuklar uygulamalı trafik eğitimiyle ...
Balkan Göçmenleri Derneği’nden Ataç’a ziyaret
YEREL HABERLER Balkan Göçmenleri Derneği’nden Ataç’a ziyaret
Başkan Ataç’tan İl Sağlık Müdürü Bilge’ye ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Ataç’tan İl Sağlık Müdürü Bilge’ye ziyaret
Öğrencilerin kültür kutusu Portekiz'de Eskişehir ve Türk kültürünü anlatan eşyaları gönderdiler
YEREL HABERLER Öğrencilerin kültür kutusu Portekiz'de Eskişehir ve ...
MHP’li başkandan işçilere yüzde 20 zam
YEREL HABERLER MHP’li başkandan işçilere yüzde 20 zam
Asker selamı vererek galibiyeti kutladılar Sporculardan şehit askerlere saygı duruşu
YEREL HABERLER Asker selamı vererek galibiyeti ...
Odunpazarı Belediyesi Eskişehirli edebiyatçılara destek verecek
YEREL HABERLER Odunpazarı Belediyesi Eskişehirli edebiyatçılara ...
Odunpazarı Belediye Tiyatrosu Mart ayında da seyirciler ile buluşmaya devam ediyor
YEREL HABERLER Odunpazarı Belediye Tiyatrosu Mart ayında da ...
Anadolu Üniversitesi ile Türkiye TT Hotels Turkey arasında iş biriliği protokolü
YEREL HABERLER Anadolu Üniversitesi ile Türkiye TT Hotels Turkey ...
İdlib’te gerçekleşen saldırıya ilişkin ortak açıklama Katılımcılar asker selamı verdi
YEREL HABERLER İdlib’te gerçekleşen saldırıya ilişkin ortak ...
Başkan Bozkurt’tan Kalın’a hayırlı olsun ziyareti
YEREL HABERLER Başkan Bozkurt’tan Kalın’a hayırlı olsun ziyareti
Mahmudiye şehitler için tek yürek oldu
YEREL HABERLER Mahmudiye şehitler için tek yürek oldu
Eskişehir’de ‘Geçmişten geleceğe el emeği köprüsü’ sergisi, canlı müzik eşliğinde sergilendi
YEREL HABERLER Eskişehir’de ‘Geçmişten geleceğe el emeği köprüsü’ ...
ABD-Taliban anlaşmasından sonra Afganlar kaygılı Afganlar savaşta ödedikleri bedelin geri ödenmesini istiyor
YEREL HABERLER ABD-Taliban anlaşmasından sonra Afganlar ...
Ağabey-kardeş uyuşturucu şüphesi olarak adliyeye sevk edildi Polisin gerçekleştirdiği operasyonda toplam 9 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Ağabey-kardeş uyuşturucu şüphesi olarak adliyeye sevk ...
Eskişehir'de uyuşturucu ticaretine 9 gözaltı
YEREL HABERLER Eskişehir'de uyuşturucu ticaretine 9 gözaltı
15 yaşındaki kız, 3'üncü kat balkonundan düştü
YEREL HABERLER 15 yaşındaki kız, 3'üncü kat balkonundan düştü
Misafirliğe geldiği evin 3’üncü katından düşen genç yaralandı Olayın görgü tanığı: “Elinden biri tutmaya çalışıyordu, sonra düştü”
YEREL HABERLER Misafirliğe geldiği evin 3’üncü katından düşen genç ...
Odunpazarı'nda ilaçlama çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Odunpazarı'nda ilaçlama çalışmaları devam ediyor
Eskişehir'de kaçak silah ticaretine 2 gözaltı
YEREL HABERLER Eskişehir'de kaçak silah ticaretine 2 gözaltı
Başkan Kurt gençlerle buluştu
YEREL HABERLER Başkan Kurt gençlerle buluştu
Gençler dil öğrenmenin mutluluğunu yaşıyor
YEREL HABERLER Gençler dil öğrenmenin mutluluğunu yaşıyor
Akil Gençler Başkanı Ateş'ten İdlib açıklaması
YEREL HABERLER Akil Gençler Başkanı Ateş'ten İdlib açıklaması
Eskişehir’de traktör motosikletle çarpıştı: 1 ağır yaralı
YEREL HABERLER Eskişehir’de traktör motosikletle çarpıştı: 1 ağır ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X