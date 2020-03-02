Başkan Ataç’tan İl Sağlık Müdürü Bilge’ye ziyaret

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge’yi ziyaret etti.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, kentteki kamu kurumlarının yöneticileriyle bir araya gelmeye devam ediyor. Son olarak Başkan Ataç, Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge’yi makamında ziyaret etti. Başkan Ataç ve Bilge ziyaret esnasında, sağlık alanında kentte gerçekleştirilen çalışmalar hakkında sohbet gerçekleştirdi.

Ziyaretin ardından değerlendirmelerde bulunan Ataç, misafirperverliğinden ötürü Bilge’ye teşekkür ederek, kendisine ve personellerine çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Sağlık Müdürü Bilge de, “İlimizin sağlıkla ilgili birçok konusunu konuşma ve değerlendirme fırsatı bulduk. Ben Sayın Ahmet Ataç’a ziyaretlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.