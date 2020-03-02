Balkan Göçmenleri Derneği’nden Ataç’a ziyaret

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Eskişehir Balkan Göçmenleri Dernek Başkanı Seyfettin Çalışkan’ı ağırladı.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelmeye devam ediyor. Son olarak Eskişehir Balkan Göçmenleri Dernek Başkanı Seyfettin Çalışkan, Başkan Ataç’ı makamında ziyaret etti. Dernek faaliyetleri hakkında Ataç’a bilgi veren Çalışkan, her zaman sivil toplum kuruluşlarının yanında olmasından ötürü kendisine teşekkür etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Ataç da, sivil toplum kuruluşlarının birlik, beraberlik ve dayanışma anlamında önemli roller üstlendiğine dikkat çekerek, Çalışkan’a ve yönetimine çalışmalarında başarılar diledi.

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