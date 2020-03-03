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80'lik Rahim amcadan TSK'ya anlamlı bağış Emekli parasından arttırdı, TSK’ya bağışladı Bağışladığı para ile alınacak İHA'nın adının 'Eskişehir' olmasını istedi

İHA

Eskişehir'de yaşayan 80 yaşındaki Rahim Barış, biriktirdiği 10 bin lirayı İdlib'de savaşan Türk Hava Kuvvetlerine bağışlayarak, insansız hava araçlarından birinin ismine 'Eskişehir' adı verilmesini istedi.

80'lik Rahim amcadan TSK'ya anlamlı bağış Emekli parasından arttırdı, TSK’ya bağışladı Bağışladığı para ile alınacak İHA'nın adının 'Eskişehir' olmasını istedi

Eskişehir’de yaşayan 80 yaşındaki Rahim Barış, biriktirdiği 10 bin lirayı İdlib’de savaşan Türk Hava Kuvvetlerine bağışlayarak, insansız hava araçlarından birinin ismine ‘Eskişehir’ adı verilmesini istedi.
Suriye'nin İdlib eyaletinde geçtiğimiz günlerde düzenlenen hava saldırısında 36 Türk askeri hayatını kaybetti. Bunun üzerinde Türk Silahlı Kuvvetleri havadan ve karadan gerekli operasyonlara başladı. Türk vatandaşlar, yapılan operasyonlara destek verirken, 80 yaşındaki Rahim Barış'ın yaptığı ise adeta gözleri doldurdu. Emekli olan rahim Barış, emekli maaşından arttırarak biriktirdiği 10 bin lirayı, TSK hesabına yatırarak Suriye'nin İdlib kırsalında savaşan askerlere destek oldu. Bankaya giderek parasını yatıran Rahim Barış, özellikle de İdlib’de uçan İHA’lardan birinin adının ‘Eskişehir’ konulmasını istedi. Durumu iyi olan her emeklinin de bu şekilde destek olması gerektiğini ifade eden Barış, bundan sonra da yardım yapmaya çalışacağını söyledi.

"Eskişehir semalarında ‘Eskişehir’ ismini taşıyan bir İHA’nın alınmasını rica ediyorum"
Tek dileğinin vatana sahip çıkmak olduğunu belirten Rahim Barış, "Eskişehir semalarında ‘Eskişehir’ ismini taşıyan bir İHA’nın alınmasını rica ediyorum. Dişimden, tırnağımdan artırıp 10 bin lira yardımımı yaptım. Allah kabul etsin, elimden geldiği kadar daha da yardım yapmaya çalışacağım. Onlar müşriktir, onlar tek millettir. Türkiye’ye hiçbir zaman düzgün gözle bakmamışlardır. İşleri görüldüğü zaman senin sırtını sıvazlarlar, işleri görülmediği zaman da masayı terk edip giderler. Şimdi Suriye’de görüyoruz. Kardeşlerim, bu memlekete sahip çıkalım. Benim tek dileğim bu memlekete sahip çıkalım. Sahip olursak vatan olur, sahip olmazsak bu memleketi elimizden alırlar. Suriye’nin halini görüyorsunuz ama bizim sığınacak başka bir vatanımız yok. Bizi kimse kabul etmez, bunu bilmemiz lazım.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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