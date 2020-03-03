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Minik öğrencilerin sahiplendikleri köpeklere kavuşma anı yürekleri ısıttı Aşıları yapılan 9 yavru ve anneleri öğrencilere teslim edildi Sevimli patiler ve minik öğrenciler kavuştu

İHA

Eskişehir'de minik öğrencilerin sahip çıktığı 9 yavru ve 2 anne köpeğe Tepebaşı Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince aşı yapıldı. Detaylı bir şekilde sağlık kontrolünden geçirilen sevimli hayvanlar tekrar öğrencilere teslim edilirken, yavruların ve öğrencilerin kavuşma anı görenlerin içini ısıttı.

Minik öğrencilerin sahiplendikleri köpeklere kavuşma anı yürekleri ısıttı Aşıları yapılan 9 yavru ve anneleri öğrencilere teslim edildi Sevimli patiler ve minik öğrenciler kavuştu

Eskişehir’de minik öğrencilerin sahip çıktığı 9 yavru ve 2 anne köpeğe Tepebaşı Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince aşı yapıldı. Detaylı bir şekilde sağlık kontrolünden geçirilen sevimli hayvanlar tekrar öğrencilere teslim edilirken, yavruların ve öğrencilerin kavuşma anı görenlerin içini ısıttı.
Yaklaşık 4 ay önce Atatürk Ortaokulu öğrencileri ve eğitimcileri, kış şartlarında sokakta kalan 9 yavru ve 2 anne köpeğe sahip çıktı. Sevimli dostlarının bakımlarını üstlenen duyarlı öğrenciler ve eğitimciler, onlarla kimi zaman sevgilerini kimi zaman da yiyeceklerini paylaştı.
Çocukların hayvan sevgilerine kayıtsız kalmayan Tepebaşı Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından; ‘Kitap’, ‘Defter’, ‘Kalem’, ‘Silgi’, ‘Cetvel’, ‘Abaküs’, ‘Gönye’, ‘Kara tahta’, ‘Pergel’ isimli yavrulara ve annelerine parazit, karma gibi aşılar yapıldı. Sadece aşıyla yetinmeyen yetkililer, hayvanların sağlık yönünden tüm bakımlarını da yaptı. Gerekli kontrolleri yapılan hayvanlar, tekrar öğrencilere teslim edildi. Yavrular ve öğrencilerin kavuşma anları ise görenlerin içini ısıttı.

“Köpeklerimizin aşılarını yaptık, sağlık durumları iyi”
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Tepebaşı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Yusuf Selek, yavruların ve annelerin durumlarının iyi olduğunu söyledi. Müdür Selek, “Öğrencilerimiz anneleriyle birlikte sokakta kalan yavruları görmüşler ve onlara sahip çıkmışlar. İsimler de koymuşlar ve onlarla ekmeklerini, tostlarını, sevgilerini paylaşmışlar. Biz de bu konuyu duyar duymaz okul müdürü ile irtibata geçtik. Çünkü böyle bir durumda kayıtsız kalamazdık. Bizim görevimiz sokak hayvanlarıyla ilgili gerekli işlemleri yapmak. Özellikle çocuklarımızın sokak hayvanlarına sahip çıkmaları bizi teşvik etti. Ekiplerimizle okula giderek oradaki yavruları ve anneleri getirdik. Burada parazit aşılarını ve karma aşılarını yaptık anneleri de kısırlaştırdık. Sağlık durumları iyi olan hayvanlarımızı çocuklarla buluşturacağız. Ben özellikle çocuklarımızın bu duyarlı davranışlarına, okul müdürümüzün hassasiyetine çok teşekkür ederim. Biz bu durumlarda her zaman yardıma hazırız. Köpeklerimiz sağlıklı, hepsi kontrolden geçti. Hastalıkların çocuklara geçmemesi için biz burada gerekli kontrolleri yaptık” diye konuştu.

“Onları çok özlemişiz”
Öğrencilerden Kadir Oruç da yavruların okullarının maskotu olduğu belirterek, “Doğduklarından bu yana yavrulara ve annelerine biz bakıyoruz. Onları çok özlemişiz. Anneleri zayıf olduğu için yavrulara sütü yetmiyordu. Bu yüzden bizde yardım etmeye çalıştık. Aşı olmuşlar çok da iyi olmuş. Okulumuzda yeni bir yer edindiler. Dostumuz oldular beraber geziyoruz, oynuyoruz. Okulumuzun maskotu oldular. Onların okulumuzda hep olmalarını isterim. Öğretmenlerimizde hayvanlarla iç içe olmamızı istiyorlar” şeklinde konuştu.
Muttalıp Atatürk Ortaokulu Müdürü Servet Yazıcı ise şunları söyledi;
“Köpeklerimizin bakımlarını yapmak için birçok kuruluş bize ulaştı. Hayvanlarımızın şu anda aşıları da yapıldı. Köpeklerimizin parazitleri temizlendi ve sağlık durumların şu an iyi. Köpeklerimiz bir müddet ilgili kuruluşlarda misafir oldular. Çocuklar her gün onları sordular. Çok şükür köpeklerimiz geldiler ve tekrar biz onların bakımlarını üstleniyoruz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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