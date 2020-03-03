Eskişehirspor alt yapısını oluşturan Eskişehir Altyapı Derneği, Eskişehir’de bir ilke imza atarak yaş guruplarında jimnastik, plates, güç ve denge çalışmalarının yapılabileceği salonu hizmete soktu. Dernek yönetimi vücuda esneklik kazandırarak sakatlanmayı önleyen jimnastik ve plates çalışmalarının sorumluluğunu Zeynep Bala’ya verdi.

Eskişehirspor’un eski kaptanı efsane isim İsmail Arca’nın katkıları ile yapılan tesis yeniden düzenlenerek bir takımın kalabileceği hale getirildi. Eskişehir Altyapı Derneği Başkanı Sebahattin Tekin, Eskişehirspor’a futbolcu yetiştiren alt yapının 1999’dan buyana hizmet verdiğini ve Türk futboluna çok sayıda futbolcu kazandırdığının altını çizdi. Bugün Eskişehirspor’da A takımında mücadele eden futbolcuların büyük bir bölümünün alt yapıdan yetiştiğini kaydeden Tekin, son dönemde Dorukhan Toköz, Alper Potuk, Hasan Hüseyin Acar, Fıratcan Üzüm gibi önemli isimleri Türk futboluna kazandırmanın gururunu yaşadıklarını belirtti. Tekin, “Bugüne kadar yetiştirdiğimiz 270 sporcu profesyonel oldu. Birinci amacımız Eskişehirspor’a ahlaklı, zeki, toplum ilişkilerine adapte olmuş futbolcu yetiştirmek. 20072014 yaş gruplarında elit grup ve futbol okullarında yazın ve kışın eğitim veriyoruz. Yazın 800, kışın 400 sporcu eğitimimizden geçiyor” dedi.

JİMNASTİK VE PLATES EĞİTİMİ

Jimnastik, plates, güç ve denge eğitiminin verileceği salon hakkında konuşan Tekin, “Eskişehir’de jimnastik ve plates dersleri veren hem de altyapı spor kulübü olma özelliği ile bir ilk olmanın mutluluğu içindeyiz. Eskişehir halkına çocuklarına ve Eskişehirspor’a hizmet etmek misyonuyla, çocuklarımızın toplumda birey olmanın gerektiğini liderlik vasıflarının ön plana çıkmasını ayrıca motor gelişimini tamamlamalarını destekliyor, onların da birey olarak sporu yaşam standardı haline getirmelerini arzu ediyoruz. Bizler yöneticisi hocaları ve diğer personeliyle ve değerli velilerimizin de katkılarıyla bu önemli projeyi sürdürmeyi temenni ediyoruz.

Jimnastik ve plates eğitimi yaş gruplarında haftada 1’er saat verilecek” diye konuştu.

KONAKLAMA HİZMETİ

Tesislerinin Eskişehir’de alt yapı anlamında örnek gösterilebileceğini belirten Tekin, “Bir takımın rahatlıkla kalabileceği tesisimizi yeniden düzenledik. Tesisimiz, kalacak kafileler için yemek hizmeti, odalarda internet, mini buzdolabı, eğitim salonu, kafeteryası ile örnek gösterilebilir. Odaların düzenlenmesinde destekleri olan sponsorlarımıza da teşekkür ediyoruz" dedi.

KARDİO HAREKETLERİ VE GÜÇ ANTRENMANLARININ TAMAMLAYICISI OLACAK

Futbolun temelinde jimnastik olduğu ve başarılı olacağı için böyle bir projede yer aldığı için mutlu olduğunu belirten plates ve jimnastik antrenörü Zeynep Bala, “Kardio hareketleri güç ve denge antrenmanlarının tamamlayıcısı olacak. Jimnastik ve plates sakatlanmayı önlüyor, vücuda esneklik kazandırıyor, şekil verdiriyor, elit grup için çok faydalı olacak. Futbolcu minikler düşmesini öğrenecek. Maalesef takla atmayı bilmeyen sporcular var. Spor kulübü olarak futbol eğitimi alan çocuklara jimnastik ve plates eğitimi veren Eskişehir’de başka bir kulüp yok. Futbolun temelinde jimnastik olduğu için başarılı olacağı düşüncesiyle böyle bir proje başlatmak istedik” dedi.

GÜÇ VE DENGE ÇALIŞMALARI YAPILABİLECEK

Yeni açılan salonda güç ve denge çalışmalarının da yapılabileceğini kaydeden antrenör Muhsin Çakallı, “Güç ve denge çalışmaları ile taşlar daha da fazla yerine oturacak. Kuvvet, denge stabilizasyon ve mobilizasyon çalışmaları yapıyoruz. Denge, kuvvet, sağ, sol ayak gelişimi, teknik geliştirici çalışmalar ile genç arkadaşlarımızın gelişiminde profesyonelliğe katkı sağlayacak antrenmanlar yapılabilecek” dedi.

Salonun kurulmasında emekleri olan tesis sorumlusu İsmail Bal ise salonda yer alan aletleri şöyle sıraladı;

“Trx band, bosu topu, swissball, tranbolin, miniband, sağlık topları, form roller, pilates topu, plates çemberi, denge diski, ağırlık topları, direnç lastiği, atlama ipi”

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