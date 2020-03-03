Açıköğretim e-Devlete de taşınıyor Öğrenci otomasyon girişi e-Devlet üzerinden de yapılabilecek

Anadolu Üniversitesi Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezinin (BAUM) dijital dönüşüm kapsamında başlattığı çalışmalar, Türkiye’nin dijital dönüşüm yürütücüsü konumundaki Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ve TÜRKSAT ile iş birliği içerisinde geliştirilmek üzere devam ediyor.

2020 yılı itibarıyla 5 bin 75 farklı hizmet sunan ve 45 milyon kişinin kullandığı eDevlet sistemine Anadolu Üniversitesi tarafından sağlanacak hizmetlerin ele alındığı toplantıda konuşan BAUM Koordinatörü Mehmet Uğurlu, Anadolu Üniversitesi bünyesinde örgün ve uzaktan eğitim gören öğrenciler için iş birliğine gidileceğini dile getirdi. Yapılacak iş birliği kapsamında tasarlanan hizmetler hakkında bilgiler veren Uğurlu, “eDevlet sistemi üzerinden açıköğretim öğrenci otomasyonu girişi aktif hale gelecek. Açıköğretim sınavı giriş yerleri sorgusu yapılabilecek. Örgün öğrenciler kayıt bilgilerine erişebilecek. Örgün öğrencilerin aktif dönem ders notları görülebilecek. En önemlisi ise sertifika programlarından verilen sertifikaların edevlet üzerinden ulaşılması ve doğrulama hizmeti verilmesi sağlanacaktır” şeklinde konuştu.

Daha sonra, BAUM tarafından geliştirilen açık kaynaklı öğrenme yönetim sistemi projesi olan “Mergen” hakkında Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ve TÜRKSAT yetkililerini bilgilendiren BAUM Proje Sorumlusu Öğr. Gör. Mesut Aydemir, “Mergen’i açık kaynaklı bir yapı üzerine kurulu öğrenme yönetim sistemi olarak tanımlayabiliriz. Öğrenme yönetim sistemlerinin amacı gerek yüz yüze eğitimde gerekse uzaktan eğitimde faaliyetlerin hedef kitleye ulaştırılmasıdır. Biz de bu servisi sunmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Öte yandan BAUM’da gerçekleşen toplantıya; BAUM Koordinatörü Mehmet Uğurlu, BAUM Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Erdinç Ergün’ün yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ve TÜRKSAT yetkilileri katıldı.

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