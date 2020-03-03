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Fevzi Çakmaklı kadınlardan örgü kursuna yoğun ilgi

İHA

Tepebaşı Belediyesi Fevzi Çakmak Belde Evi'nde açılan Örgü Kursuna kadınlar yoğun ilgi gösteriyor.

Fevzi Çakmaklı kadınlardan örgü kursuna yoğun ilgi

Tepebaşı Belediyesi Fevzi Çakmak Belde Evi’nde açılan Örgü Kursuna kadınlar yoğun ilgi gösteriyor.
Tepebaşı Belediyesi’nin marka haline getirdiği Belde Evleri, mahalle sakinlerinin uğrak noktası olmaya devam ediyor.
Türkiye’ye örnek olarak farklı şehirlerde de benzer isimlerle hizmete sunulan Belde Evleri, kadınlar için sıcak bir ortam sunmayı sürdürüyor. 2001 yılında faaliyete geçerek Belde Evleri’nin ilki olma özelliğini taşıyan Fevzi Çakmak Belde Evi’nde ücretsiz olarak açılan birçok kurs gibi Örgü Kursu da, kadınların yoğun ilgisini görüyor. Haftada bir gün verilen kursa 12 kursiyer kadın katılıyor. Kursta kendi ürünlerini üretmeye başlayan kadınlar, hem sosyalleşmenin hem de ev ekonomilerine katkı sağlamanın mutluluğunu yaşıyor. Kadınlar, el emekleriyle ördükleri kazak, hırka, bere, çorap gibi ürünleri ise, ya sevdiklerine hediye ediyor ya da gelen talepler doğrultusunda satarak ev ekonomilerine katkı sağlıyor.
Kendilerine böyle bir imkan sağladığı için Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç’a teşekkür eden kadınlar, Tepebaşı Belediyesi’nin sosyal belediyecilik alanında yaptığı güzel çalışmalardan duydukları memnuniyeti ifade ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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