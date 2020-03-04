Gebelik planlanırken doktora başvurulmalı

Halka Açık Özel Ümit Gebelik Eğitimi ve Doğuma Hazırlık Programı Büyükşehir Belediyesi Taşbaşı Kırmızı Salon’da gerçekleştirildi.

Ücretsiz gerçekleştirilen eğitimlere Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. İbrahim Anıl Kulaksız, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Ülkü Korkmaz, Pilates Eğitmeni Gülçin Kaya Uğur katılarak anne ve baba adaylarını bilgilendirdi.

Gebelik hakkında tüm merak edilenleri anlatan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. İbrahim Anıl Kulaksız, kadınların gebe kalmadan önce muayene alışkanlığı kazanmaları gerektiğini belirterek; “Bunun en iyi yolu üreme çağındaki kadınların yıllık jinekolojik muayene alışkanlığını edindirmektir. Özellikle ülkemizde çoğu kadının sadece doğumlarda doktora başvurması çok sayıda hastalığı önceden yakalayabilmemizi engellemektedir. Gebe kalmayı planladığınızda, korunmayı bırakmadan önce jinekoloğunuza başvurmalısınız” şeklinde konuştu.

İstatistiklere göre gebeliklerin yüzde 50’sinin planlanmadan oluştuğuna dikkat çeken Op. Dr. Kulaksız, gebelik öncesinde yapılması gerekenlerden söz ederek; “En az 3 ay önce sigara bırakılmalı, kilo kontrolü yapılarak gerekli durumlarda diyete başlanmalı, Ek hastalıklar (epilepsi, depresyon, kronik hastalıklar vb.) değerlendirilmeli, demir B12 vitaminlerine bakılmalı” dedi.

11 kez izleme yapılıyor

Gebelikte tarama ve kontroller hakkında bilgi veren Op. Dr. Kulaksız, bunları şöyle özetledi:

“Fetal anomaliler ve kromozomal anoploidi tarama testleri, 1114 haftalar arasında ultrasonografi ile ense saydamlığı ve kombine test, 1620 haftalar arasında maternal serum AFP, 1620 haftalar arasında üçlü/dörtlü test (combine test yapılmamışsa),1822 haftalar arasında fetal anomali taraması. Gebeliğin ilk aylarından 7’nci ayın sonuna kadar ayda bir kez, 8’inci aydan 9’uncu aya kadar 15 günde bir kez, 9’uncu aydan doğuma kadar haftada bir kez olmak üzere toplam 11 izlem yapılmaktadır.”

İlk muayene çok önemli

Daha sonra söz alan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Ülkü Korkmaz yeni doğan bebek bakımı hakkında bilgilendirdi. “Doğum sonrası ne yapıyoruz” sorusunu yanıtlayan Dr. Korkmaz, “Doğumun hemen sonrasında bebeğin ilk muayenesi ve müdahale işlemi uzman hekim tarafından yapılarak, gelişebilecek riskleri en aza indirmek, doğum sonrası yapılan ilk ve en önemli iştir. Sonrasında bebekler yeni doğan ünitesine alınarak annenin C/S veya normal doğum süreci tamamlanana kadar bebeklerin yeni doğan ünitesinde yakın takipleri ve gözlemi yapılarak, doğumdan sonra da görülebilecek ek problemler açısından gözlem ve yakın takibi yapılmaktadır” ifadelerini kullandı.

“Yeterli beslendiği idrar miktarından anlaşılır”

Hastanede kaldığı süre içinde bebeğin; ateş, solunum, dolaşım, kan şekeri, beslenme takibi, idrar ve gaita takibi yapıldığına değinen Dr. Ülkü Korkmaz, “Bebeklerin ilk idrarlarını 24 saat içinde, gaitalarını 48 saat içinde yapması gereklidir. İlk idrar ve gaitasını yapmadan bebek taburcu edilmez. Takiplerde sorunu olmayan bebek muayenesi yapıldıktan sonra taburcu edilir. Taburculuktan sonra 35 gün içinde tekrar uzman hekim değerlendirmesi için polikliniğe yönlendirilir” şeklinde konuştu. Evde takipte dikkat edilecek en önemli durumun emme ve beslenme takibi olduğuna dikkat çeken Dr. Korkmaz, bebek beslenmesi takibinde kaka sayısının değil, idrar sayısının önemli olduğunu aktardı ve “İdrar miktarı fazla ise bebek yeterli besleniyor demektir” dedi.

Pilates, normal doğumu kolaylaştırıyor

Gebelik platesi ve nefes egzersizleri hakkında bilgi veren Pilates Eğitmeni Gülçin Kaya Uğur, gebelikte yapılan pilatesin anne adayına faydalarına değindi. Uğur, şunları aktardı:

“Anne adayının hem psikolojik hem de fiziksel olarak kendini daha iyi hissetmesini sağlar, bel ve sırt ağrılarını azaltır, şişlik ve ödemi azaltır, uyku problemini azaltır, duruşunuzu düzenler, dayanıklılığınızı arttırır, normal doğumu kolaylaştırır, doğum süresini kısaltır ve sancıyı azaltır. Gebelik sonrası oluşan yırtıkları azaltır, cinsel yaşamın doğum sonrası normale dönmesini kolaylaştırır.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.