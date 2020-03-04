Minikler atölye çalışmaları ile hayata hazırlanıyor

Odunpazarı Belediyesi Ihlamurkent Oyunpazarı Gündüz Bakımevi ve Kreşi’nde minikler yapılan atölye çalışmaları ile hayatı deneyimleyerek öğreniyor.

Gerçekleştirdiği çalışmalar ile bilimsel eğitimin önemine dikkat çeken Odunpazarı Belediyesi, kreş ve çocuk merkezlerinde çocukların eğlenirken öğrenmesi için etkinlik ve atölyeler düzenliyor. Odunpazarı Belediyesi bünyesindeki Ihlamurkent Oyunpazarı Gündüz Bakımevi ve Kreşi çocukları, yapılan etkinlikler ve atölyeler sayesinde mutlu ve eğlenceli zamanlar geçiriyor. Her hafta düzenlenen atölye çalışmalarında, minikler hayatı deneyimleyerek öğreniyor.

Minik öğrenciler, düzenlenen atölye çalışmaları ile farklı etkinlikler yapmanın mutluluğunu yaşıyor. Atölye çalışmalarında son olarak Ihlamurkent Oyunpazarı öğrencileri el göz koordinasyonu geliştirerek, küçük kas gelişimine destek sağlamak için suyun içinde mandal yakalama etkinliği ile denge, dikkat, şekil ve renkleri pekiştirme etkinliklerini yaptı.

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