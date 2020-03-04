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“Turizmde Sektörel İlişkiler” seminerleri devam ediyor

İHA

Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi tarafından düzenlenen "Turizmde Sektörel İlişkiler" adlı seminerlerin ikincisi, 2 Mart Pazartesi günü Turizm Fakültesi Amfi IV'te gerçekleştirildi.

“Turizmde Sektörel İlişkiler” seminerleri devam ediyor

Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi tarafından düzenlenen “Turizmde Sektörel İlişkiler” adlı seminerlerin ikincisi, 2 Mart Pazartesi günü Turizm Fakültesi Amfi IV’te gerçekleştirildi.
Organizasyonunu Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oktay Emir ve fakülte öğrencisi Özge Hamat’ın üstlendiği seminere, öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Turizmde Sektörel İlişkiler dersi kapsamında dönem sonuna kadar düzenlenecek olan seminerlerin ikinci etkinliğinde, Anadolu Üniversitesi Rektör Danışmanı Doç. Dr. Cem Işık, DNS Group Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Höyükoğlu ve Türkiye TT Hotels Turkey Otel Hizmetleri Turizm ve Ticaret A.Ş. Temsilcisi Satı Murat Demirer konuşmacı olarak yer aldı.
"İnovasyon, bir fikrin yeniden hayata geçirilmesidir”
Mikro ve makro boyuttaki inovasyon modellerinden bahseden Rektör Danışmanı Doç. Dr. Cem Işık, yeniliğin önemine vurgu yaptı. Turizm sektöründe inovasyonun önemine değinen Işık, “1929 Dünya Ekonomik Bunalımından sonra tüketiciyi merkeze oturtan iktisat politikalarının uygulanmasını temel edinmiş bir yapıdan söz edilebilir. Bu kriz, sadece tüketici yönlü düşünüldüğünde firma ya da girişimci olarak çok da karşılık bulanamayacak bir yapıya dönüşebileceğini ve o yapının içerisinde de kârlılıkların çok sürdürülebilir olmayacağını bize gösterdi.” diye konuştu.
“Yenilikçi olun ve herkesin yaptığını yapmayın”
Kendi kariyerinden yola çıkarak öğrencilere tavsiyelerde bulunan DNS Group Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Höyükoğlu, “Ben kaportacılık yaptığım dönemlerde, kendime ‘Fakir doğdum ama zengin öleceğim’ diye bir slogan belirledim. Kafamda hep bir hayalim vardı. Hayal edin ve başarın. İnanın, hep ileri giderseniz başarırsınız. Yenilikçi olun ve herkesin yaptığını yapmayın. Bu ülkenin farklı şeyler yapan ve üreten gençlere ihtiyacı var. İstedikten sonra herkes başarır ama yenilikçi ve sabırlı olmak sizi bambaşka bir yere götürür. Dünya sürekli değişiyor. Çağa ayak uydurun. Olmaz demeyin, illaki bir gün olur.” dedi.
“Turizmde kendinizi sevdirmeniz gerekiyor”
Turizm sektörüyle ve alanda çalışılabilecek departmanlarla ilgili bilgilendirmelerde bulunan Türkiye TT Hotels Turkey Otel Hizmetleri Turizm ve Ticaret A.Ş. Temsilcisi Satı Murat Demirer ise, “Kariyerime ilk başladığımda, turizm hiç aklımda yoktu ve farklı sektörler düşünüyordum. Daha sonra bir şekilde turizmin cazibesine kapıldık. Turizmde çalışırken kendinizi sevdirmeniz gerekiyor. Zor bir sektör, çok fazla rakip var ve ilerlemek için çok fazla imkân yok. Bu işe gönül verin, sevin ve sabredin. Ben buraya gelene kadar çok farklı işlerde çalıştım. Öğrenciler okuyup mezun olduktan sonra iş beğenmiyorlar ama aslında işin mutfağından başlamak çok daha önemli. Öğrencilerin ileride yönetici konumuna geldiklerinde, o elemanların ne şartlarda yaşadığını, çalıştığını bilmeleri ve sorunlarını çözebiliyor olmaları gerekiyor. Bir ekibi yönetebiliyor olmaları lazım.” şeklinde konuştu.

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