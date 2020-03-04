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Vali Çakacak, milli sporcu Turhan’ı kabul etti

İHA

Vali Özdemir Çakacak, 3 ve 7 Şubat tarihleri arasında İstanbul'da yapılan Uluslararası Açık Teakwondo turnuvasında 59 kilogramda 3'üncü olan milli sporcu Zeynep Şeyma Turhan ve antrenörlüğünü yapan babası Abdullah Turhan'ı makamında kabul etti.

Vali Çakacak, milli sporcu Turhan’ı kabul etti

Vali Özdemir Çakacak, 3 ve 7 Şubat tarihleri arasında İstanbul'da yapılan Uluslararası Açık Teakwondo turnuvasında 59 kilogramda 3’üncü olan milli sporcu Zeynep Şeyma Turhan ve antrenörlüğünü yapan babası Abdullah Turhan’ı makamında kabul etti.
Ulusal ve uluslararası müsabakalarda ilimizi en iyi şekilde temsil eden sporcularımızla gurur ve onur duyduklarını belirten Vali Çakacak, Taekwondo Milli Takımına seçilen Zeynep Şeyma Turhan’ı ve Antrenörü Abdullah Turhan’ı kutladı. Ziyareti kabulden dolayı Vali Çakacak’a teşekkürlerini ileten Antrenör Turhan, “2020 yılının başında gerçekleştirilen Türkiye Şampiyonasında kızım ve aynı zamanda sporcum Zeynep Şeyma, büyüklerde Türkiye 6’ncısı gençlerde Türkiye 3’üncüsü olarak ilimiz adına başarı kaydetmiş, hem büyüklerde hem de gençlerde Milli takıma girme hakkı kazanmıştır. İstanbul'da yapılan ve 52 Ülkeden yaklaşık 2200 sporcunun yarıştığı Turkih Open Turnuvasında Milli Takım adına yarışan Zeynep Şeyma, sırasıyla Kazakistan Fas ve Türk rakiplerini yenmiş, yarı finalde Alman rakibine az farkla yenilerek turnuvayı üçüncü olarak tamamlamıştır” dedi.
Ziyaret esnasında Antrenör Turhan, turnuvada 3. olan milli sporcumuz Zeynep Şeyma Turhan’ın kürsüde göndere çektirdiği Şanlı Türk Bayrağını Vali Çakacak’a takdim etti.

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