“Milli Bir Eğitim Sistemi Nasıl Olmalı?” konferansı gerçekleştirildi

Anadolu Üniversitesi Milli Fikir ve Düşünce Kulübü tarafından düzenlenen “Milli Bir Eğitim Sistemi Nasıl Olmalı?” başlıklı konferans Şener Şen Kültür Salonu’nda gerçekleştirildi.

Eksen Eğitim Sen Genel Başkanı Dr. İsmail Yıldız’ın konuşmacı olarak yer aldığı etkinliğe çok sayıda öğrenci katıldı. Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren Milli Fikir ve Düşünce Kulübü Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, “Milli Fikir ve Düşünce Kulübü olarak geçen sene kurulduk. Bu senden itibaren çalışmalarımıza başladık. Kulübümüzün amacı milli ve manevi değerlerimizi öğrencilere daha yakından anlatabilmek” dedi.

"Milli Bir Eğitim Sistemi Nasıl Olmalı” başlıklı konferansta Eksen Eğitim Sen Genel Başkanı Dr. İsmail Yıldız, milli bir eğitim sistemi nasıl olmalı, medeniyet nasıl tahsis edilmeli gibi başlıklarla düşüncelerini paylaştı.

Konuşmasında eğitim sisteminin sorunlarını ve bu sorunların çözümlerine dair bilgiler veren Dr. Yıldız konferansa öğrencilerle etkileşimli bir şekilde devam etti.

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