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Anadolu Üniversitesi’nden sivil havacılıkta gururlandıran başarı Uluslararası Havalimanları Konseyi'nin Avrupa kıtası akademik üyesi oldu

İHA

Türkiye'de sivil havacılığın gelişmesi için uzman kadrosu ve akademik personeliyle uzun yıllardır çalışmalar yürüten Anadolu Üniversitesi, Rektör Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'nın girişimleri sonucu, 5 kıtada faaliyet gösteren Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI)'nin Avrupa kıtası akademik üyesi oldu.

Anadolu Üniversitesi’nden sivil havacılıkta gururlandıran başarı Uluslararası Havalimanları Konseyi'nin Avrupa kıtası akademik üyesi oldu

Türkiye’de sivil havacılığın gelişmesi için uzman kadrosu ve akademik personeliyle uzun yıllardır çalışmalar yürüten Anadolu Üniversitesi, Rektör Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı’nın girişimleri sonucu, 5 kıtada faaliyet gösteren Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI)’nin Avrupa kıtası akademik üyesi oldu.
Açıköğretim Fakültesi Havacılık Yönetimi Lisans Programı, ACI tarafından akredite edilen Türkiye’deki ilk ve tek program olma unvanını Anadolu Üniversitesi’ne kazandırdı. Uluslararası anlamda Türkiye’yi temsil edecek olan Anadolu Üniversitesi, ACI üyeliği ile sivil havacılık yönetimi alanındaki uzmanlığını akademik ve uzaktan eğitim altyapısı ile entegre ederek geliştirme fırsatı elde edecek.
Türkiye’de ve dünyada uzaktan eğitimin öncüsü Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Sistemi bünyesinde eğitim veren Havacılık Yönetimi lisans programı ile havacılık sektörüne nitelikli personeller yetiştiriyor. Bunun yanında Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sivil Havacılık Yönetimi yüksek lisans ve doktora programları ile birçok lisans mezunu, havacılık alanında akademik anlamda kendini geliştirme fırsatı buluyor. Bu doğrultuda, eğitim ve öğretim yoluyla havaalanı yönetiminde mükemmellik arayışında olan ACI’nin tüm performans standartlarına uyan Anadolu Üniversitesi, küresel nitelikli insan kaynaklarının geliştirilmesi yoluyla da havacılık sektörünün sürdürülebilir girişimlerine katkıda bulunacak. Eğitim programları iş birliği ve katkı potansiyeli kapsamında da ACI Direktörlüğü ile görüşmeler yürüten üniversite, ACI Global Eğitim Merkezi’nde Anadolu Üniversitesi’nin de yer alması ve ortak sertifika programları için çalışmalar gerçekleştirecek.
Sivil havacılık ve havaalanı yöneticiliği alanlarında hem akademisyenlerin hem de öğrencilerin katılım gösterebileceği kurslar ve eğitim programları için ACI ve Anadolu Üniversitesi imkanlarını ortak olarak kullanacak. İş birliği alanlarını genişletmek isteyen taraflar diploma programlarında da birlikte çalışabilecek. Üyelikle beraber ACI tarafından her yıl 4 defa olmak üzere farklı havalimanlarında ve farklı ülkelerde düzenlenen konferanslara katılma fırsatı bulan Anadolu Üniversitesi, katkı alanlarını çeşitlendirmenin yanında ücretsiz olarak birçok yayından faydalanabilecek.

“ACI üyeliği, Türkiye’nin ekonomisine de katkı sağlayacaktır”
Anadolu Üniversitesi ve Uluslararası Havalimanları Konseyi tarafından yürütülecek çalışmaların sürekli ve genişletilebilir olduğuna dikkat çeken Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, “Eğitim programları iş birliği ve katkı potansiyeli kapsamında da ACI direktörlüğü ile görüşülmüş olup, Global Eğitim Merkezinde Anadolu Üniversitesi’nin de yer alması ve ortak sertifika programları konusunda alan belirleme çalışmaları başlamıştır. Ayrıca Anadolu Üniversitesi, sivil havacılık sektöründe bulunan personellere verilecek spesifik kurslar ve eğitim programlarında da ACI ile birlikte çalışma kararı almıştır. ACI’nin saygın diploma programları ve kurslarına Anadolu Üniversitesi de katkı sağlayacaktır. ACI ile Anadolu Üniversitesi iş birliği alanlarının genişletilerek sürdürülmesi hem ACI’nin hem de Anadolu Üniversitesi’nin ortak istekleridir. Bahsi geçen üyelik ve arkasından yapılması planlanan çalışmalar, Türkiye’nin ekonomisine de katkı sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.

Danielle Michel: “Anadolu Üniversitesi’nin bilgi paylaşımına ve katkılarına değer veriyoruz”
Anadolu Üniversitesi’nin ACI EUROPE üyeliğini değerlendiren ACI Europe Üyelik Hizmetleri ve Etkinlikler Direktörü Danielle Michel, yayınladığı mesajda şu cümlelere yer verdi:
“ACI EUROPE, eğitim ve öğretim yoluyla havaalanı yönetiminde mükemmellik arayışına kendini adamıştır. Anadolu Üniversitesi'nin konsey faaliyetlerine aktif katılımını memnuniyetle karşılıyoruz. Anadolu Üniversitesi’nin konferanslarımız ve uzman toplantılarımız yoluyla bilgi paylaşımına ve katkılarına değer veriyoruz. Aynı zamanda öğrenciler için Uluslararası Havalimanları Konseyi’nin yayınlarımıza ve verilerimize erişme imkânı bulunmaktadır.”

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