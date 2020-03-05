EOGÜ’de Tıbbi ve Aromatik Bitki Bahçesi kurulacak Nuribey çiftliği olarak bilinen 130 dönümlük bir alan bu proje için ayrıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

EOGÜ’de Tıbbi ve Aromatik Bitki Bahçesi kurulacak Nuribey çiftliği olarak bilinen 130 dönümlük bir alan bu proje için ayrıldı

İHA

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü ve Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) işbirliği ile üniversiteye ait arazi üzerine bir Tıbbi ve Aromatik Bitki Bahçesi kurulacak.

EOGÜ’de Tıbbi ve Aromatik Bitki Bahçesi kurulacak Nuribey çiftliği olarak bilinen 130 dönümlük bir alan bu proje için ayrıldı

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü ve Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) işbirliği ile üniversiteye ait arazi üzerine bir Tıbbi ve Aromatik Bitki Bahçesi kurulacak.
Kısa bir süre önce Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Kemal Şenocak ve Orman Bölge Müdürü Recep Temel bu proje ile ilgili bir protokol imzaladılar. Osmangazi Üniversitesine ait Porsuk çayı kenarında bulunan ve halk arasında Nuribey çiftliği olarak da bilinen 130 dönümlük bir alan bu proje için ayrıldı. Orman Bölge Müdürlüğüne ait iş makineleri ile toprak işlemesi yapıldı. İlkbaharda ilk bitkiler dikilecek. Aynı zamanda rekreasyon alanı olarak da hizmet verecek bahçede, bitki üretimi, bitki satışı, bitkileri öğrenme ve yetiştirme eğitimi yapılacak. İkinci aşamada ise üretilen bitkilerin tadımını da sağlayan mekanlar kurulacak.
Çalışmalar başlamadan önce teknik ekip ile birlikte sahayı gezen Orman Bölge Müdürü Recep Temel, tıbbi ve aromatik bitkilerin insan yaşamında gittikçe artan önemine değinerek “Kekikten adaçayına, lavantadan biberiyeye kadar 40 çeşit bitki yetiştirmeyi planlıyoruz. Ayrıca yabani orman meyvelerini de dikeceğiz. Hem üretim, hem tanıtım hem de pazarlama hepsi bir arada bulunacak. Eskişehirlilerin içinden çıkmak istemeyecekleri bir bahçe olacak” dedi.
İlkbaharda dikilecek ilk bitkilerin fideleri ve tohumları Orman Fidanlığında hazırlandı. Projenin sahibi Osmangazi Üniversitesi olacak. Osmangazi Üniversitesi adına sorumluluğunu Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doc. Dr. Duran Katar üstlenecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) Eskişehir?de uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Eskişehir?de uyuşturucu operasyonu: 8 ...
Gaz yüklü tanker kazası ucuz atlatıldı İnönü kavşağından kontrolden çıkan tır devrildi
YEREL HABERLER Gaz yüklü tanker kazası ucuz atlatıldı İnönü ...
EŞYODER’in 7’nci kuruluş yıl dönümünde; şairler, ozanlar ve yazarlar ödüllerini aldılar
YEREL HABERLER EŞYODER’in 7’nci kuruluş yıl dönümünde; şairler, ...
Anadolu Üniversitesi’nden sivil havacılıkta gururlandıran başarı Uluslararası Havalimanları Konseyi'nin Avrupa kıtası akademik üyesi oldu
YEREL HABERLER Anadolu Üniversitesi’nden sivil havacılıkta ...
Red Bull Saklı Sahne 27 Mart’ta
YEREL HABERLER Red Bull Saklı Sahne 27 Mart’ta
Eskişehir´de uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı
YEREL HABERLER Eskişehir´de uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı
Uyuşturucu şüphelileri adliyede Polis ekiplerinin operasyonunda 8 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu şüphelileri adliyede Polis ekiplerinin ...
Türkiye’nin ilk model ve oyuncu ikizleri Geleceğin ikiz jönleri ses getiriyor Model ve oyuncu Erkin ve Yarkın Atay kardeşler; “İkiz olarak Türkiye’de bu işi yürütmek istiyoruz”
YEREL HABERLER Türkiye’nin ilk model ve oyuncu ikizleri Geleceğin ...
Eskişehir’de su samuru kameralara böyle yakalandı Yaban hayatı araştırma çalışmaları yapan Orman Yüksek Mühendisi Emir Özay: “Yapılan araştırmalar türe koruma katkısı sağlamış olacak” “Su samurları izlemesi son derece keyifli canlılardır” ESOGÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Onur Koyuncu: "Bu projeyle gerekli koruma tedbirleri belirlenecek"
YEREL HABERLER Eskişehir’de su samuru kameralara böyle ...
“Milli Bir Eğitim Sistemi Nasıl Olmalı?” konferansı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER “Milli Bir Eğitim Sistemi Nasıl Olmalı?” konferansı ...
Vali Çakacak, Gelişim Okulları robot takımı öğrencilerini kabul etti
YEREL HABERLER Vali Çakacak, Gelişim Okulları robot takımı ...
Vali Çakacak, milli sporcu Turhan’ı kabul etti
YEREL HABERLER Vali Çakacak, milli sporcu Turhan’ı kabul etti
Büyük öğrencilerden minik öğrencilere su eğitimi
YEREL HABERLER Büyük öğrencilerden minik öğrencilere su eğitimi
Engelsiz Anadolu Kulübü’nden, 3 Mart Dünya Kulak ve İşitme Günü'ne özel seminer
YEREL HABERLER Engelsiz Anadolu Kulübü’nden, 3 Mart Dünya Kulak ve ...
ESO ve EOSB işbirliği artacak
YEREL HABERLER ESO ve EOSB işbirliği artacak
Sezaryenle doğumda dünya birincisiyiz Normal doğumla dünyaya gelen bebekler daha dirençli oluyor ESOGÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. F. Deniz Sayıner; "Sezaryenle doğan bebeklerin daha zeki olduğu gibi yanlış inanışlar var" "Kadınların normal doğum yapma becerilerinin azaldı" "Tarlada çalışan, tüm işlerini kendisi yapan kadınlar, masa başında çalışan, pratik yaşam tarzına alışan kadınlara göre daha rahat doğum yapıyor"
YEREL HABERLER Sezaryenle doğumda dünya birincisiyiz Normal doğumla ...
ESOGÜ ile Avrupa'nın en büyük tur operatörü TUI arasında işbirliği protokolü imzalandı
YEREL HABERLER ESOGÜ ile Avrupa'nın en büyük tur operatörü TUI ...
Gençler yazarlık yeteneklerini geliştiriyor
YEREL HABERLER Gençler yazarlık yeteneklerini geliştiriyor
“Turizmde Sektörel İlişkiler” seminerleri devam ediyor
YEREL HABERLER “Turizmde Sektörel İlişkiler” seminerleri devam ...
Minikler atölye çalışmaları ile hayata hazırlanıyor
YEREL HABERLER Minikler atölye çalışmaları ile hayata hazırlanıyor
Kanser türleri içindeki oranı yüzde 22’ye ulaştı Uluslararası Ağız Kanserleri Kongresi ESOGÜ'de başladı Kongre İkinci Başkanı Prof. Dr. Özlem Üçok; “DSÖ verilerine göre 2018 yılında 9,5 milyon kişi kanser nedeniyle hayatını kaybetti” ESOGÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şule Bayrak: "Dünya genelinde ağız kanserleri görülme sıklığı gittikçe artıyor"
YEREL HABERLER Kanser türleri içindeki oranı yüzde 22’ye ...
İki kızına cinsel istismar sanığı babaya 40 yıl hapis
YEREL HABERLER İki kızına cinsel istismar sanığı babaya 40 yıl hapis
Levent Karaer’in daktilosu Odunpazarı’na emanet
YEREL HABERLER Levent Karaer’in daktilosu Odunpazarı’na emanet
Gaziler Camii Derneği’nden Ataç’a ziyaret
YEREL HABERLER Gaziler Camii Derneği’nden Ataç’a ziyaret

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X